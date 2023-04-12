Агентов США не очень заденет утечка в Пентагоне, источник слива найдут быстро – CBS News

Утечка секретной информации из Министерства обороны США не очень заденет агентов. Ожидается, что источник утечки будет скоро идентифицирован. Об этом сообщает CBS News.

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Официальные лица признали, что некоторые из слитых документов могут представлять серьезную опасность для источников радиотехнической разведки – электронные доступы трудно создать или воссоздать после того, как они утрачены.

Что касается опасности для людей-агентов Пентагона – на данный момент, похоже, утечка окажет на них минимальное влияние.

Бывшие чиновники, знакомые с расследованием утечек, прогнозируют, что выявление источника может произойти быстро.

По информации CBS News, фото документов из утечки представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами, которые, судя по всему, были сложены, развернуты, а затем сфотографированы и опубликованы в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Один из чиновников рассказал, что распечатать секретные документы можно не на всех принтерах, а те, у которых есть соответствующее разрешение, регистрируют уникальный идентификатор при печати – это может дать некоторые подсказки в поисках источника утечки.

Несколько бывших сотрудников разведки, в том числе двое, которые занимали руководящие должности во время сливов информации через Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг, заявили, что эта утечка, как видно на данный момент, не сопоставима по масштабу.

"В каком-то смысле это говорит вам о том, что системы, созданные для предотвращения массовой кражи информации, например, с флэш-накопителей, работают, – сказал один из бывших высокопоставленных чиновников. – Здесь, похоже, кто-то действительно по старинке вынес документы из здания".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".

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Наталія Медведєва

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