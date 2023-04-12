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Агентов США не очень заденет утечка в Пентагоне, источник слива найдут быстро – CBS News

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 13:57
Агентов США не очень заденет утечка в Пентагоне, источник слива найдут быстро – CBS News - Фото
Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Утечка секретной информации из Министерства обороны США не очень заденет агентов. Ожидается, что источник утечки будет скоро идентифицирован. Об этом сообщает CBS News.

Официальные лица признали, что некоторые из слитых документов могут представлять серьезную опасность для источников радиотехнической разведки – электронные доступы трудно создать или воссоздать после того, как они утрачены.

Что касается опасности для людей-агентов Пентагона – на данный момент, похоже, утечка окажет на них минимальное влияние.

Бывшие чиновники, знакомые с расследованием утечек, прогнозируют, что выявление источника может произойти быстро.

По информации CBS News, фото документов из утечки представляют собой цветные распечатки с текстом, графикой или картами, которые, судя по всему, были сложены, развернуты, а затем сфотографированы и опубликованы в социальных сетях, включая 4Chan и Discord.

Один из чиновников рассказал, что распечатать секретные документы можно не на всех принтерах, а те, у которых есть соответствующее разрешение, регистрируют уникальный идентификатор при печати – это может дать некоторые подсказки в поисках источника утечки.

Несколько бывших сотрудников разведки, в том числе двое, которые занимали руководящие должности во время сливов информации через Эдварда Сноудена и Челси Мэннинг, заявили, что эта утечка, как видно на данный момент, не сопоставима по масштабу.

"В каком-то смысле это говорит вам о том, что системы, созданные для предотвращения массовой кражи информации, например, с флэш-накопителей, работают, – сказал один из бывших высокопоставленных чиновников. – Здесь, похоже, кто-то действительно по старинке вынес документы из здания".

СПРАВКА. 6 апреля 2023 года газета NYT написала о сливе в Сеть якобы секретных документов Пентагона, часть которых касается подготовки Украины к контрнаступлению (на начало марта). Появилось около 100 листов А4 презентации, вероятно, для военных НАТО, некоторые под грифом "совершенно секретно" и "не для иностранцев". Неизвестно, насколько эти документы поддельные, кто их слил и с какой целью. США считают, что часть из них сфальсифицирована Россией. Все стороны публично говорят, что это может быть ИПСО в целях обмана противника. В Киеве заявили, что это фейк и "реальных планов Украины это не касается". ГУР сообщил, что "причин для переживаний нет".

Читайте также: Утечка в Пентагоне: изучали "дикие" сценарии войны при смерти Зеленского или Путина – NYT

Наталія Медведєва
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