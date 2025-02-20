Аналитик Гаринг о встрече США и РФ: Вроде бы нет войны, и Путин не военный преступник

Для Трампа в соглашении с россиянами дьявол не в деталях, хотя именно в этом суть, говорит аналитик Atlantic Council

Встреча делегаций США и России в Эр-Рияде (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE)

Во встрече делегаций США и России в Эр-Рияде поражают две вещи – в частности то, что она произошла так, будто бы войны нет. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net сказала старшая научная сотрудница Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Гаринг.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Поражают две вещи. Во-первых, политика США во время войны строилась вокруг тезиса: ничего об Украине без Украины. Но в этот раз Киев из процесса исключили. Во-вторых, встреча показывает будто бы никакой войны и не было, Путин не военный преступник, а Москва и Вашингтон должны вернуться к buisness as usual", – говорит она.

Гаринг отметила, что, хотя результаты встречи в Эр-Рияде непонятны, дальнейшая пресс-конференция президента США Дональда Трампа, в которой он набросился с обвинениями на Украину и президента Владимира Зеленского, добавила еще больше волнений относительно направления, куда движется его команда.

"Существует много предположений, что Трамп и его сын Трамп-младший хотят достичь любого соглашения, чтобы война закончилась как можно скорее. Для Белого дома дьявол не кроется в деталях. Хотя в этом – вся правда", – добавила аналитик Atlantic Council.