Аналитик Гаринг о встрече США и РФ: Вроде бы нет войны, и Путин не военный преступник
Во встрече делегаций США и России в Эр-Рияде поражают две вещи – в частности то, что она произошла так, будто бы войны нет. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net сказала старшая научная сотрудница Евразийского центра Atlantic Council Мелинда Гаринг.
"Поражают две вещи. Во-первых, политика США во время войны строилась вокруг тезиса: ничего об Украине без Украины. Но в этот раз Киев из процесса исключили. Во-вторых, встреча показывает будто бы никакой войны и не было, Путин не военный преступник, а Москва и Вашингтон должны вернуться к buisness as usual", – говорит она.
Гаринг отметила, что, хотя результаты встречи в Эр-Рияде непонятны, дальнейшая пресс-конференция президента США Дональда Трампа, в которой он набросился с обвинениями на Украину и президента Владимира Зеленского, добавила еще больше волнений относительно направления, куда движется его команда.
"Существует много предположений, что Трамп и его сын Трамп-младший хотят достичь любого соглашения, чтобы война закончилась как можно скорее. Для Белого дома дьявол не кроется в деталях. Хотя в этом – вся правда", – добавила аналитик Atlantic Council.
- В Саудовской Аравии 18 февраля прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны.
После встречи представителей США и РФ в Саудовской Аравии Трамп начал активно критиковать Зеленского, в том числе озвучивая российскую дезинформацию, что его рейтинг якобы упал до 4%, и настаивая на выборах во время войны.
- Также Трамп обвиняет Зеленского в том, что Россия до сих пор воюет против Украины – считает, что у Киева было три года, чтобы заключить какое-то соглашение.