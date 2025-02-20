Аналітикиня Гарінг про зустріч США і РФ: Ніби немає війни, і Путін не воєнний злочинець

Для Трампа в угоді з росіянами диявол не в дрібницях, хоча саме в цьому вся суть, каже аналітикиня Atlantic Council

Зустріч делегацій США та Росії в Ер-Ріяді (Фото: EPA-EFE/RUSSIAN FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE)

У зустрічі делегацій США та Росії в Ер-Ріяді вражають дві речі – зокрема те, що вона відбулась так, наче війни наразі немає. Про це у коментарі до матеріалу LIGA.net сказала старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Гарінг.

"Вражають дві речі. По-перше, політика США під час війни будувалась навколо тези: нічого про Україну без України. Але цього разу Київ із процесу виключили. По-друге, зустріч демонструє, що ніякої війни й не було, Путін не воєнний злочинець, а Москва і Вашингтон повинні повернутися до buisness as usual", – каже вона.

Гарінг зазначила, що хоч результати зустрічі в Ер-Ріяді незрозумілі, подальша пресконференція президента США Дональда Трампа, в якій він накинувся зі звинуваченнями на Україну і президента Володимира Зеленського, додала ще більше хвилювань щодо напрямку, куди рухається його команда.

"Існує багато припущень, що Трамп і його син Трамп-молоший хочуть досягти будь-якої угоди, аби війна закінчилася якомога швидше. Для Білого дому диявол не криється у деталях. Хоча в цьому – вся правда", – додала аналітикиня Atlantic Council.