Аналітикиня Гарінг про зустріч США і РФ: Ніби немає війни, і Путін не воєнний злочинець
У зустрічі делегацій США та Росії в Ер-Ріяді вражають дві речі – зокрема те, що вона відбулась так, наче війни наразі немає. Про це у коментарі до матеріалу LIGA.net сказала старша наукова співробітниця Євразійського центру Atlantic Council Мелінда Гарінг.
"Вражають дві речі. По-перше, політика США під час війни будувалась навколо тези: нічого про Україну без України. Але цього разу Київ із процесу виключили. По-друге, зустріч демонструє, що ніякої війни й не було, Путін не воєнний злочинець, а Москва і Вашингтон повинні повернутися до buisness as usual", – каже вона.
Гарінг зазначила, що хоч результати зустрічі в Ер-Ріяді незрозумілі, подальша пресконференція президента США Дональда Трампа, в якій він накинувся зі звинуваченнями на Україну і президента Володимира Зеленського, додала ще більше хвилювань щодо напрямку, куди рухається його команда.
"Існує багато припущень, що Трамп і його син Трамп-молоший хочуть досягти будь-якої угоди, аби війна закінчилася якомога швидше. Для Білого дому диявол не криється у деталях. Хоча в цьому – вся правда", – додала аналітикиня Atlantic Council.
- У Саудівській Аравії 18 лютого відбулися переговори між США і Росією. Американська делегація розглядала зустріч як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни.
Після зустрічі представників США і РФ у Саудівській Аравії Трамп почав активно критикувати Зеленського, зокрема озвучуючи російську дезінформацію, що його рейтинг нібито впав до 4%, і наполягаючи на виборах під час війни.
- Також Трамп звинувачує Зеленського у тому, що Росія досі воює проти України – вважає, що Київ мав три роки, щоб укласти якусь угоду.