Антикорсуд объяснил, почему отказался продлевать следствие по делу ОАСК

17 марта Высший антикоррупционный суд отказался продлевать сроки досудебного расследования по делу Окружного админсуда Киева, так как решил, что не было достаточного обоснования для их продления. Об этом заявила судья-спикер ВАКС Вера Михайленко, передает пресс-служба ВАКС.

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ВАКС решил, что в материалах дела есть достаточно оснований считать, что уголовное правонарушение было. Также было достаточно оснований о причастности к нему подозреваемых.

Однако Антикорсуд отказался продлевать сроки досудебного расследования, поскольку по его мнению сторона обвинения:

– не предоставила новых доказательств, которые препятствовали проведению следственных действий до 17 марта;

– не доказала объективность причин, которые мешали ей ранее обратиться к суду с ходатайством о разрешении на временный доступ к вещам и документам, зная о завершении сроков досудебного расследования 17 марта;

– не предоставила доказательства о временнОм объеме разговоров, записанных во время негласных следственно-розыскных действий;

–не предоставила доказательств, что экспертизы могут быть завершены в четырехмесячный срок или что для их проведения необходимо получить и предоставить дополнительные доказательства;

– не указала в ходатайстве о существовании возможности найти необходимые для экспертизы образцы голоса;

– не предоставила ходатайства экспертов.

Отказ в продлении сроков досудебного расследования обусловлен тем, что сторона обвинения не предоставила достаточного обоснования необходимости их продления, подытожили в ВАКС. А те доводы, на которые ссылалась сторона обвинения, не были подтверждены должным образом, считают в ВАКС.

При этом суд решил, что сторона обвинения может проводить некоторые процессуальные (не следственные) действия после завершения сроков расследования. Однако они не должны быть направлены на получение доказательств, а должны предоставить стороне защиты возможность ознакомиться с принятыми по делу решениями.

17 марта следственный судья ВАКС Андрей Бицюк отказал НАБУ и САП в продлении сроков расследования дела судей ОАСК. В тот же день НАБУ заявило, что завершило расследование дела ОАСК и открыло материалы.

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Марк Сировой

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