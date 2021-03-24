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Антикорсуд объяснил, почему отказался продлевать следствие по делу ОАСК

24.03.2021, 14:24
Антикорсуд объяснил, почему отказался продлевать следствие по делу ОАСК - Фото
Павел Вовк (Фото с личной страницы в Facebook)

17 марта Высший антикоррупционный суд отказался продлевать сроки досудебного расследования по делу Окружного админсуда Киева, так как решил, что не было достаточного обоснования для их продления. Об этом заявила судья-спикер ВАКС Вера Михайленко, передает пресс-служба ВАКС.

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ВАКС решил, что в материалах дела есть достаточно оснований считать, что уголовное правонарушение было. Также было достаточно оснований о причастности к нему подозреваемых.

Однако Антикорсуд отказался продлевать сроки досудебного расследования, поскольку по его мнению сторона обвинения:

– не предоставила новых доказательств, которые препятствовали проведению следственных действий до 17 марта;

– не доказала объективность причин, которые мешали ей ранее обратиться к суду с ходатайством о разрешении на временный доступ к вещам и документам, зная о завершении сроков досудебного расследования 17 марта;

– не предоставила доказательства о временнОм объеме разговоров, записанных во время негласных следственно-розыскных действий;

–не предоставила доказательств, что экспертизы могут быть завершены в четырехмесячный срок или что для их проведения необходимо получить и предоставить дополнительные доказательства;

– не указала в ходатайстве о существовании возможности найти необходимые для экспертизы образцы голоса;

– не предоставила ходатайства экспертов.

Отказ в продлении сроков досудебного расследования обусловлен тем, что сторона обвинения не предоставила достаточного обоснования необходимости их продления, подытожили в ВАКС. А те доводы, на которые ссылалась сторона обвинения, не были подтверждены должным образом, считают в ВАКС.

При этом суд решил, что сторона обвинения может проводить некоторые процессуальные (не следственные) действия после завершения сроков расследования. Однако они не должны быть направлены на получение доказательств, а должны предоставить стороне защиты возможность ознакомиться с принятыми по делу решениями.

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Марк Сировой
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