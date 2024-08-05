Апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Фарион под стражей
Львовский апелляционный суд оставил под стражей 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве языковеда и народного депутата VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
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По информации ОГП, ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.
Однако защитник мужчины подал апелляционную жалобу на это решение судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В понедельник, 5 августа, Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- 19 июля Ирине Фарион выстрелили в голову во Львове. Спустя несколько часов она скончалась в больнице.
- Правоохранители исследуют все версии преступления, включая ведущую в Россию.
- 25 июля был задержан 18-летний мужчина, разыскиваемый по делу об убийстве Фарион. Следствие склоняется к тому, что он являлся лишь исполнителем преступления.
- По данным МВД, преступление готовилось не менее двух месяцев.
- 26 июля подозреваемого в убийстве Фарион арестовали до 22 сентября без права на залог.
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