Апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Фарион под стражей

Защитник настаивал на том, чтобы избрать подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста

Подозреваемый (Фото: Офис генпрокурора)

Львовский апелляционный суд оставил под стражей 18-летнего жителя Днепра, подозреваемого в убийстве языковеда и народного депутата VII созыва Ирины Фарион. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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По информации ОГП, ранее Галицкий районный суд Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

Однако защитник мужчины подал апелляционную жалобу на это решение судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В понедельник, 5 августа, Львовский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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