Апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Фаріон під вартою
Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють в убивстві мовознавиці та народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
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За інформацією ОГП, раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.
Однак захисник чоловіка подав апеляційну скаргу на цю ухвалу судді та просив її скасувати й обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
У понеділок, 5 серпня, Львівський апеляційний суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- 19 липня Ірині Фаріон вистрілили в голову у Львові. За кілька годин вона померла в лікарні.
- Правоохоронці досліджують усі версії злочину, включно з тією, що веде в Росію.
- 25 липня було затримано 18-річного чоловіка, розшукуваного у справі про вбивство Фаріон. Слідство схиляється до того, що він був лише виконавцем злочину.
- За даними МВС, злочин готувався щонайменше два місяці.
- 26 липня підозрюваного у вбивстві Фаріон заарештували до 22 вересня без права на заставу.
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