Апеляційний суд залишив підозрюваного у вбивстві Фаріон під вартою

Захисник наполягав на тому, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Підозрюваний (Фото: Офіс генпрокурора)

Львівський апеляційний суд залишив під вартою 18-річного мешканця Дніпра, якого підозрюють в убивстві мовознавиці та народної депутатки VII скликання Ірини Фаріон. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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За інформацією ОГП, раніше Галицький районний суд Львова обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Однак захисник чоловіка подав апеляційну скаргу на цю ухвалу судді та просив її скасувати й обрати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У понеділок, 5 серпня, Львівський апеляційний суд відмовив у задоволені апеляційної скарги адвоката та залишив у силі обраний раніше запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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