Арахамия не согласен с Разумковым: Коалицию Слуг народа и Батькивщины сложно представить

Коалиции Слуги народа и Батькивщины в Верховной Раде нет, и такую возможность сложно представить, заявил на брифинге глава фракции СН Давид Арахамия.

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Батькивщина дала 20 голосов за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады, которую инициировала фракция Слуга народа. Арахамия отверг предположения о договоренностях с Батькивщиной по этому голосованию. "Не было никаких контактов с ними и никакого общения, для меня тоже было неожиданным такое голосование", – заявил он.

Арахамия считает, что Батькивщина поддержала отставку Разумкова, чтобы построить политический диалог с новым руководством Рады. "Мне кажется, всегда играть по ветру – это такой признак опытной политики... фактически они говорят, что открыты для диалога с новым руководством", – заявил он.

На вопрос о словах Разумкова, что в Раде появилась новая коалиция Слуги народа и Батькивщины, Арахамия ответил, что ему очень сложно представить такую коалицию. "Не то, что договоренностей, а даже намеков на такие разговоры нет", – заявил он.

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Денис Юдин

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