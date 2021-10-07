Арахамия не согласен с Разумковым: Коалицию Слуг народа и Батькивщины сложно представить
Коалиции Слуги народа и Батькивщины в Верховной Раде нет, и такую возможность сложно представить, заявил на брифинге глава фракции СН Давид Арахамия.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Батькивщина дала 20 голосов за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Рады, которую инициировала фракция Слуга народа. Арахамия отверг предположения о договоренностях с Батькивщиной по этому голосованию. "Не было никаких контактов с ними и никакого общения, для меня тоже было неожиданным такое голосование", – заявил он.
Арахамия считает, что Батькивщина поддержала отставку Разумкова, чтобы построить политический диалог с новым руководством Рады. "Мне кажется, всегда играть по ветру – это такой признак опытной политики... фактически они говорят, что открыты для диалога с новым руководством", – заявил он.
На вопрос о словах Разумкова, что в Раде появилась новая коалиция Слуги народа и Батькивщины, Арахамия ответил, что ему очень сложно представить такую коалицию. "Не то, что договоренностей, а даже намеков на такие разговоры нет", – заявил он.
- Конфликт между руководством фракции СН и спикером парламента возник из-за законопроекта об олигархах. По мнению руководства СН, Разумков умышленно пытался его "сбить".
- 2 октября в Трускавце депутаты СН собрали более 150 подписей под коллективной инициативой об отзыве главы Рады. Президент Владимир Зеленский заявил, что Разумков больше не является членом команды.
- Сегодня, 7 октября, Рада отправила в отставку Разумкова. За отзыв спикера проголосовали 284 нардепа из Слуги народа, Батькивщины, Доверия, За будущее, Голоса и внефракционные.
- Нового спикера Рада избрать не успела и проведет голосование после часа правительства завтра, 8 октября. Слуга народа предлагает кандидатуру Руслана Стефанчука.
Читайте также: Монобольшинство не прошло испытание Разумковым. Как Рада избавилась от спикера
Комментарии