Атака "шахедами": в Полтавской области есть несколько попаданий в инфраструктурный объект

По данным Полтавской ОВА, в результате атаки никто не пострадал

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 30 марта российские "шахеды" атаковали, в частности, Полтавскую область, в результате чего зафиксированы попадания в объект инфраструктуры. Об этом сообщил руководитель ОВА Филипп Пронин.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Беспокойная ночь в Полтавской области. Враг в очередной раз атаковал нашу область БпЛА. Есть несколько попаданий в инфраструктурный объект на территории Полтавского района", – написал он.

По данным ОВА, в результате атаки никто не пострадал.

Сегодня силы ПВО сбили девять из 12 "шахедов" в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей – под прицелом россиян снова находилась энергетическая инфраструктура.

Ночью 29 марта в Украине была объявлена воздушная тревога: российские войска запустили "Кинжалы" и крылатые ракеты из Ту-95МС. В результате польские военные сообщили о взлете авиации.

В результате атаки повреждены тепловые и гидроэлектростанции в центре и на западе страны. В Черкасской области оккупанты нанесли ракетный удар по объекту энергетической инфраструктуры. Также из-за российской атаки поврежден детский лагерь и дома в Хмельницкой области.

Президент Зеленский заявил, что целями российских захватчиков стали Каневская и Днестровская гидроэлектростанции, РФ хочет повторения экологической катастрофы Каховской ГЭС.

Читайте также: Россия выпустила 99 "шахедов", "Кинжалов", "Искандеров", Х-59 и Х-101. Сбиты 84 цели