Аваков не будет баллотироваться в Раду

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не будет избираться в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - пишет он.

Аваков призвал кандидатов проводить избирательную кампанию законно, "не применяя сомнительные схемы".

"Позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников. Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей", - подчеркнул министр.

На днях олигарх Игорь Коломойский заявил, что Аваков останется на должности, так как он "всех устраивает".

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля. Сегодня в ЦИК заявили о критической ситуации с подготовкой к ним.

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