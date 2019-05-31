Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
31.05.2019, 11:34

Аваков не будет баллотироваться в Раду

Аваков не будет баллотироваться в Раду - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр заявил, что "честно выполнит обязанности" по выборам 21 июля: "Демократия - это прежде всего безупречная процедура, МВД готово ее обеспечить"

Глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков не будет избираться в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. Об этом он заявил у себя в Facebook.

"Для того, чтобы обеспечить равноудаленность и непредвзятость системы МВД на парламентских выборах, я принял решение не участвовать в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты Украины", - пишет он.

Аваков призвал кандидатов проводить избирательную кампанию законно, "не применяя сомнительные схемы".

"Позиция МВД на любых выборах неизменна: политическая нейтральность, равноудаленность и строгое обеспечение прав участников. Мы обеспечим законные и честные, прозрачные выборы, легитимность результатов, безопасность участников и избирателей", - подчеркнул министр.

На днях олигарх Игорь Коломойский заявил, что Аваков останется на должности, так как он "всех устраивает".

20 мая Владимир Зеленский вступил в должность президента и сразу же заявил, что распускает Раду, подписав указ о досрочных выборах 21 июля. Сегодня в ЦИК заявили о критической ситуации с подготовкой к ним.

Читайте также: Авакова спросили о возвращении Саакашвили - ему не понравилось

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, выборы, арсен аваков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 