Авиация и превосходство в артиллерии. Генерал ВСУ озвучил "козыри" армии России в войне

Гаврилюк заявил, что переломить господство россиян в воздухе должны будут истребители F-16

Иван Гаврилюк (Фото: Минобороны)

Россия использует как "козыри" на фронте свое превосходство в авиации и количестве боеприпасов, чтобы не уменьшать интенсивность обстрелов. Об этом написал заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в статье для Укринформа.

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По его словам, Россия оценила нынешние производственные мощности Украины и партнеров, используя свое превосходство в боеприпасах — с начала 2024 года расход боеприпасов составляет 7:1 в пользу оккупантов.

Он отметил, что Кремль рассчитывает, что ему хватит снарядов для доминирования на передовой еще долгое время, а "огневой вал" обеспечивают не только российские заводы, но и поставки их Северной Кореи.

Гаврилюк заявил, что российская авиация господствует в небе, а истребители противника регулярно бьют по позициям и прифронтовым территориям управляемыми авиационными бомбами — за 77 дней 2024 года россияне сбросили более 3500 КАБов, что в 16 раз больше показателя 2023 года.

Чиновник подчеркнул, что переломить доминирование россиян в воздухе должны истребители F-16, которые увеличат возможности Сил обороны на земле.

"Но ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня. Эти и другие факторы усложняют Силам обороны Украины выполнение задач по отпору агрессору", — резюмировал генерал.

17 февраля президент Чехии Павел сообщил о 800 000 снарядах, которые могут быть отправлены в Украину в течение нескольких недель, если будет финансирование.

7 марта Павел заявил, что союзники собрали все необходимые деньги на закупку 800 000 артснарядов для Украины. К чешской инициативе присоединились Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Польша и другие государства.

По словам Томаша Пояра, советника премьера Чехии Фиалы, снаряды, которые будут закуплены по чешской инициативе, вероятно, начнут поставлять в Украину в начале лета.

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