Авіація та перевага в артилерії. Генерал ЗСУ озвучив "козирі" армії Росії у війні

Іван Гаврилюк (Фото: Міноборони)

Росія використовує як "козирі" на фронті свою перевагу в авіації та кількості боєприпасів, щоб не зменшувати інтенсивність обстрілів. Про це написав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у статті для Укрінформу.

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За його словами, Росія оцінила нинішні виробничі потужності України та партнерів, використовуючи свою перевагу у боєприпасах — з початку 2024 року витрати боєприпасів становлять 7:1 на користь окупантів.

Він зазначив, що Кремль розраховує, що йому вистачить снарядів для домінування на передовій ще довгий час, а "вогневий вал" забезпечують не лише російські заводи, а й постачання їхньої з Північної Кореї.

Гаврилюк заявив, що російська авіація панує в небі, а винищувачі противника регулярно б'ють по позиціях і прифронтових територіях керованими авіаційними бомбами — за 77 днів 2024 року росіяни скинули понад 3500 КАБів, що у 16 разів більше за показник 2023 року.

Чиновник наголосив, що переламати домінування росіян у повітрі мають винищувачі F-16, які збільшать можливості Сил оборони на землі.

"Але ситуація така, що ми ще не маємо F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань із відсічі агресору", — резюмував генерал.

17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.

7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.

За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати в Україну на початку літа.

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