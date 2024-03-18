Авіація та перевага в артилерії. Генерал ЗСУ озвучив "козирі" армії Росії у війні
Росія використовує як "козирі" на фронті свою перевагу в авіації та кількості боєприпасів, щоб не зменшувати інтенсивність обстрілів. Про це написав заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк у статті для Укрінформу.
За його словами, Росія оцінила нинішні виробничі потужності України та партнерів, використовуючи свою перевагу у боєприпасах — з початку 2024 року витрати боєприпасів становлять 7:1 на користь окупантів.
Він зазначив, що Кремль розраховує, що йому вистачить снарядів для домінування на передовій ще довгий час, а "вогневий вал" забезпечують не лише російські заводи, а й постачання їхньої з Північної Кореї.
Гаврилюк заявив, що російська авіація панує в небі, а винищувачі противника регулярно б'ють по позиціях і прифронтових територіях керованими авіаційними бомбами — за 77 днів 2024 року росіяни скинули понад 3500 КАБів, що у 16 разів більше за показник 2023 року.
Чиновник наголосив, що переламати домінування росіян у повітрі мають винищувачі F-16, які збільшать можливості Сил оборони на землі.
"Але ситуація така, що ми ще не маємо F-16, а запаси боєприпасів певних номенклатур падають до критичного рівня. Ці та інші фактори ускладнюють Силам оборони України виконання завдань із відсічі агресору", — резюмував генерал.
- 17 лютого президент Чехії Павел повідомив про 800 000 снарядів, які можуть бути відправлені в Україну протягом кількох тижнів, якщо буде фінансування.
- 7 березня Павел заявив, що союзники зібрали всі необхідні гроші на закупівлю 800 000 артснарядів для України. До чеської ініціативи приєдналися Німеччина, Франція, Бельгія, Нідерланди, Польща та інші держави.
- За словами Томаша Пояра, радника прем'єра Чехії Фіали, снаряди, які будуть закуплені за чеською ініціативою, ймовірно, почнуть постачати в Україну на початку літа.
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