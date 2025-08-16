Axios: Путин на Аляске предложил "всеобъемлющее соглашение" для завершения войны

Переговоры Трампа и Путина в Аляске 16 августа завершились без соглашения о перемирии

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске не поддержал предложение о прекращении огня. Вместо этого он якобы предложил "всеобъемлющее соглашение" по завершению войны. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид, ссылаясь на собеседников.

По его словам, об этом сообщил Трамп во время разговора с президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами после переговоров на Аляске.

Трамп во время разговора также якобы сказал, что "быстрое мирное соглашение лучше прекращения огня".

16 августа Трамп провел разговор с президентом Владимиром Зеленским после переговоров с Путиным в Аляске. После звонка украинский лидер заявил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече.

Также Зеленский сообщил, что встретится с Трампом в Вашингтоне 18 августа.