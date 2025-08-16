Axios: Путін на Алясці запропонував "всеосяжну угоду" для завершення війни замість припинення вогню
Російський диктатор Володимир Путін під час перемовин з президентом США Дональдом Трампом на Алясці не підтримав пропозицію про припинення вогню. Натомість він нібито запропонував "всеосяжну угоду" щодо завершення війни. Про це повідомив журналіст Axios Барак Равід, покликаючись на співрозмовників.
За його словами, про це повідомив Трамп під час розмови з президентом Володимиром Зеленським та іншими європейськими лідерами після переговорів на Алясці.
Трамп під час розмови також нібито сказав, що "швидка мирна угода краща за припинення вогню".
16 серпня Трамп провів розмову з президентом Володимиром Зеленським після переговорів з Путіним в Алясці. Після дзвінка український лідер заявив, що Україна підтримує пропозицію президента США про тристоронню зустріч.
Також Зеленський повідомив, що зустрінеться з Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
- Переговори Трампа і Путіна завершились без угоди про перемир'я. Про перебіг саміту читайте в хроніці LIGA.net.
- Після переговорів у інтерв'ю Fox News президент США заявив, що під час саміту на Алясці вони з російським диктатором не погодились лише у декількох "доволі суттєвих" пунктах і що тепер справа за керівником України Зеленським.
- У цьому ж інтерв'ю Трамп заявив про можливу підготовку тристоронньої зустрічі за його участі, Зеленського і Путіна.
- Президент США також заявив, що він "загалом" досяг з Путіним домовленості, за якою має відбутися "обмін територіями" між Україною і Росією.
