Байден: На месте Пригожина я бы следил за тем, что ем
13.07.2023, 18:48
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил, что на месте главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина он бы следил за тем, что употребляет в пищу. Об этом Байден сказал 13 июля на брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте во время визита в Хельсинки.
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Комментируя неудачную попытку Пригожина совершить военный переворот в России, Байден отметил, что никто сейчас не знает, где он находится.
"На его месте я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню", – сказал Байден.
Он добавил, что вряд ли кто-либо сейчас знает наверняка, каково будущее Пригожина в России.
- 23 июня 2023 года Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- Путин встретился с Пригожиным через пять дней после бунта вагнеровцев и предложил "варианты трудоустройства".
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