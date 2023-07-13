Байден: На месте Пригожина я бы следил за тем, что ем

Президент США Джо Байден заявил, что на месте главаря террористической организации Группа Вагнера Евгения Пригожина он бы следил за тем, что употребляет в пищу. Об этом Байден сказал 13 июля на брифинге с президентом Финляндии Саули Ниинисте во время визита в Хельсинки.

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Комментируя неудачную попытку Пригожина совершить военный переворот в России, Байден отметил, что никто сейчас не знает, где он находится.

"На его месте я бы следил за тем, что ем. Я бы следил за своим меню", – сказал Байден.

Он добавил, что вряд ли кто-либо сейчас знает наверняка, каково будущее Пригожина в России.

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