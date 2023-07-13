RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Байден: На місці Пригожина я б стежив за тим, що їм

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 18:48
Байден: На місці Пригожина я б стежив за тим, що їм - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що на місці ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина він стежив би за тим, що вживає в їжу. Про це Байден сказав 13 липня на брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе під час візиту до Гельсінкі.

Коментуючи невдалу спробу Пригожина здійснити воєнний переворот у Росії, Байден зазначив, що ніхто зараз не знає, де він перебуває.

"На його місці я стежив би за тим, що їм. Я стежив би за своїм меню", – сказав Байден.

Він додав, що навряд чи хтось зараз знає напевно, яке майбутнє Пригожина в Росії.

Читайте також: WSJ: Генерала РФ Суровікіна затримали і допитують у Москві після "заколоту" Пригожина

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Джо Байденєвгеній пригожинзаколот
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 