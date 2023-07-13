Байден: На місці Пригожина я б стежив за тим, що їм

Президент США Джо Байден заявив, що на місці ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина він стежив би за тим, що вживає в їжу. Про це Байден сказав 13 липня на брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе під час візиту до Гельсінкі.

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Коментуючи невдалу спробу Пригожина здійснити воєнний переворот у Росії, Байден зазначив, що ніхто зараз не знає, де він перебуває.

"На його місці я стежив би за тим, що їм. Я стежив би за своїм меню", – сказав Байден.

Він додав, що навряд чи хтось зараз знає напевно, яке майбутнє Пригожина в Росії.

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