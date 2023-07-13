Байден: На місці Пригожина я б стежив за тим, що їм
13.07.2023, 18:48
Джо Байден (Фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявив, що на місці ватажка терористичної організації Група Вагнера Євгенія Пригожина він стежив би за тим, що вживає в їжу. Про це Байден сказав 13 липня на брифінгу з президентом Фінляндії Саулі Ніїністе під час візиту до Гельсінкі.
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Коментуючи невдалу спробу Пригожина здійснити воєнний переворот у Росії, Байден зазначив, що ніхто зараз не знає, де він перебуває.
"На його місці я стежив би за тим, що їм. Я стежив би за своїм меню", – сказав Байден.
Він додав, що навряд чи хтось зараз знає напевно, яке майбутнє Пригожина в Росії.
- 23 червня 2023 року Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- Путін зустрівся з Пригожиним через п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував "варіанти працевлаштування".
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