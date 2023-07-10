Путін назвав Пригожина зрадником, а пізніше зустрівся з ним та запропонував "працевлаштування"

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним за п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував їм "варіанти працевлаштування". Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков, передають російські державні пропагандистські ЗМІ.

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За словами Пєскова, Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі 29 червня, зустріч тривала близько трьох годин.

Раніше, 24 червня, російський диктатор назвав дії ватажка ПВК Вагнера "зрадою та ударом у спину" та наказав придушити бунт.

Як зазначається, на зустрічі Путіна та Пригожина були присутні ще 35 командирів бойовиків Вагнера.

Як сказав Пєсков, диктатор "дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування".

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