Путін назвав Пригожина зрадником, а пізніше зустрівся з ним та запропонував "працевлаштування"
Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним за п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував їм "варіанти працевлаштування". Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков, передають російські державні пропагандистські ЗМІ.
За словами Пєскова, Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі 29 червня, зустріч тривала близько трьох годин.
Раніше, 24 червня, російський диктатор назвав дії ватажка ПВК Вагнера "зрадою та ударом у спину" та наказав придушити бунт.
Як зазначається, на зустрічі Путіна та Пригожина були присутні ще 35 командирів бойовиків Вагнера.
Як сказав Пєсков, диктатор "дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування".
- 23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.
- Лукашенко заявив, що бойовики Вагнера нібито навчатимуть білоруських військових.
- 26 червня росЗМІ писали, що у Білорусі нібито почали будувати табори для розміщення вагнерівців. У ДПСУ та розвідці поки що немає таких даних. Секретар РНБО Данілов також не вірить, що Лукашенко на це погодиться.
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