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Путін назвав Пригожина зрадником, а пізніше зустрівся з ним та запропонував "працевлаштування"

Этот материал также доступен на русском
10.07.2023, 16:42
Путін назвав Пригожина зрадником, а пізніше зустрівся з ним та запропонував
Володимир Путін (Фото: EPA)

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з ватажком терористичної організації Група Вагнера Євгенієм Пригожиним за п'ять днів після бунту вагнерівців та запропонував їм "варіанти працевлаштування". Про це повідомив речник диктатора Дмитро Пєсков, передають російські державні пропагандистські ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін зустрічався з Пригожиним у Кремлі 29 червня, зустріч тривала близько трьох годин.

Раніше, 24 червня, російський диктатор назвав дії ватажка ПВК Вагнера "зрадою та ударом у спину" та наказав придушити бунт.

Як зазначається, на зустрічі Путіна та Пригожина були присутні ще 35 командирів бойовиків Вагнера.

Як сказав Пєсков, диктатор "дав свою оцінку того, що сталося, і запропонував представникам ПВК варіанти працевлаштування".

Читайте також: Буданов: Група Вагнера більше не воюватиме в Україні

Наталія Медведєва
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