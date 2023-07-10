Путин назвал Пригожина предателем, а позже встретился с ним и предложил "трудоустройство"
Российский диктатор Владимир Путин встретился с главарем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным через пять дней после бунта вагнеровцев и предложил им "варианты трудоустройства". Об этом сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, передают российские государственные пропагандистские СМИ.
По словам Пескова, Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня, встреча длилась около трех часов.
Ранее, 24 июня, российский диктатор назвал действия главаря ЧВК Вагнера "предательством и изменой" и приказал подавить бунт.
Как отмечается, на встрече Путина и Пригожина присутствовали еще 35 командиров боевиков Вагнера.
Как сказал Песков, диктатор "дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".
- 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.
- Лукашенко заявил, что боевики Вагнера якобы будут учить беларуских военных.
- 26 июня росСМИ писали, что в Беларуси якобы начали строить лагеря для размещения вагнеровцев. В ГПСУ и разведке пока нет таких данных. Секретарь СНБО Данилов тоже не верит, что Лукашенко на это согласится.
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