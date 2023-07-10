Путин назвал Пригожина предателем, а позже встретился с ним и предложил "трудоустройство"

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главарем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным через пять дней после бунта вагнеровцев и предложил им "варианты трудоустройства". Об этом сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, передают российские государственные пропагандистские СМИ.

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По словам Пескова, Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня, встреча длилась около трех часов.

Ранее, 24 июня, российский диктатор назвал действия главаря ЧВК Вагнера "предательством и изменой" и приказал подавить бунт.

Как отмечается, на встрече Путина и Пригожина присутствовали еще 35 командиров боевиков Вагнера.

Как сказал Песков, диктатор "дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".

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