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Путин назвал Пригожина предателем, а позже встретился с ним и предложил "трудоустройство"

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 16:42
Путин назвал Пригожина предателем, а позже встретился с ним и предложил
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин встретился с главарем террористической организации Группа Вагнера Евгением Пригожиным через пять дней после бунта вагнеровцев и предложил им "варианты трудоустройства". Об этом сообщил спикер диктатора Дмитрий Песков, передают российские государственные пропагандистские СМИ.

По словам Пескова, Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня, встреча длилась около трех часов.

Ранее, 24 июня, российский диктатор назвал действия главаря ЧВК Вагнера "предательством и изменой" и приказал подавить бунт.

Как отмечается, на встрече Путина и Пригожина присутствовали еще 35 командиров боевиков Вагнера.

Как сказал Песков, диктатор "дал свою оценку случившегося и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".

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Наталья Медведева
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