Байден: Неспособность помогать Украине — это просто безумие. Мы это сделаем
Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвал "безумием" угрозу прекращения военной помощи Украине со стороны своей страны. Об этом он сообщил, комментируя дебаты вокруг продолжения поддержки Киева в Конгрессе США, цитирует его газета The New York Times.

По его словам, перспектива прекращения военной помощи Украине "просто неправильна". 

"Неспособность поддержать Украину — это просто безумие. Это противоречит интересам США", — сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине. 

"Мы это сделаем", — резюмировал американский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.

  • 20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
  • В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
  • По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.
  • В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это чревато помощью Украины — NBC News.

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