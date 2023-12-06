Байден: Неспособность помогать Украине — это просто безумие. Мы это сделаем
Президент США Джо Байден назвал "безумием" угрозу прекращения военной помощи Украине со стороны своей страны. Об этом он сообщил, комментируя дебаты вокруг продолжения поддержки Киева в Конгрессе США, цитирует его газета The New York Times.
По его словам, перспектива прекращения военной помощи Украине "просто неправильна".
"Неспособность поддержать Украину — это просто безумие. Это противоречит интересам США", — сказал Байден.
Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине.
"Мы это сделаем", — резюмировал американский лидер.
Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.
- 20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.
- В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.
- По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.
- В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это чревато помощью Украины — NBC News.
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