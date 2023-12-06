Байден: Неспособность помогать Украине — это просто безумие. Мы это сделаем

Байден сказал, что перспектива возможного прекращения помощи Украине "просто неправильна"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвал "безумием" угрозу прекращения военной помощи Украине со стороны своей страны. Об этом он сообщил, комментируя дебаты вокруг продолжения поддержки Киева в Конгрессе США, цитирует его газета The New York Times.

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По его словам, перспектива прекращения военной помощи Украине "просто неправильна".

"Неспособность поддержать Украину — это просто безумие. Это противоречит интересам США", — сказал Байден.

Он отметил, что США продолжат оказывать помощь Украине.

"Мы это сделаем", — резюмировал американский лидер.

Ранее президент Владимир Зеленский отменил выступление перед американским Сенатом. Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что там обсуждались не только украинские вопросы.

20 октября 2023 года Байден призвал Конгресс не прекращать поставки оружия Украине. Белый дом направил в Конгресс запрос выделить $106 млрд экстренного финансирования для помощи Украине, Израилю и укрепления безопасности границ США.

В частности, $61,4 млрд из них предусматриваются для Украины. Ранее Маркарова рассказывала, куда пойдут деньги.

По данным опроса Ipsos, проведенного в середине ноября, предоставление Украине оружия поддерживают 41% американцев, и это на 10% больше, чем поддержка оружия Израилю.

В Конгрессе США провалились переговоры по границе. Это чревато помощью Украины — NBC News.

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