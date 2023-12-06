Байден: Нездатність допомагати Україні — це просто божевілля. Ми це зробимо

Байден сказав, що перспектива можливого припинення допомоги Україні "просто неправильна"

Джо Байден (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Президент США Джо Байден назвав "божевіллям" загрозу припинення військової допомоги Україні з боку своєї країни. Про це він повідомив, коментуючи дебати щодо продовження підтримки Києва у Конгресі США, цитує його газета The New York Times.

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За його словами, перспектива припинення військової допомоги Україні "просто неправильна".

"Нездатність підтримати Україну – це просто божевілля. Це суперечить інтересам США", – сказав Байден.

Він зазначив, що США продовжать надавати допомогу Україні.

"Ми це зробимо", – резюмував американський лідер.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував виступ перед американським Сенатом. Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила, що там обговорювалися не лише українські питання.

20 жовтня 2023 року Байден закликав Конгрес не припиняти постачання зброї Україні. Білий дім надіслав до Конгресу запит виділити $106 млрд екстреного фінансування для допомоги Україні, Ізраїлю та зміцнення безпеки кордонів США.

Зокрема, $61,4 млрд із них передбачаються для України. Раніше Маркарова розповідала, куди підуть гроші.

За даними опитування Ipsos, проведеного в середині листопада, надання Україні зброї підтримує 41% американців, і це на 10% більше, ніж підтримка зброї Ізраїлю.

У Конгресі США провалилися переговори щодо кордону. Це може загрожувати допомозі України — NBC News.

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