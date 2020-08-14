Беларусь не сообщала Украине о своем решении выдать вагнеровцев России
Будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, сказали в Офисе генпрокурора
Офис генпрокурора не получал от Беларуси официального ответа о том, что задержанные в РБ члены российской ЧВК Вагнера выданы России. Об этом в комментарии Украинской правде сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.
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"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НЗФ РФ", - сказал он.
Мамедов отметил, что Офис генпрокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу 31 июля направил запрос в Беларусь по временному аресту, а позже - экстрадиционные документы.
"Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть", - сказал замгенпрокурора.
- 29 июля под Минском задержали 32 наемников из ЧВК Вагнера, на следующий день Совет безопасности РБ заявил, что на территории страны находятся еще 200 боевиков - их поиски продолжаются.
- 6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пригласить генпрокуроров Украины и РФ в Минск по поводу задержанных вагнеровцев, а 9 августа объявил, что прокуроры не приехали, потому что "им наплевать на этих парней".
- 12 августа Украина запросила у Беларуси выдачу боевиков ЧВК Вагнера.
- 13 августа в СМИ появилась информация, что визит Венедиктовой в Минск по вагнеровцам сорвала беларусская сторона.
- У генпрокурора Ирины Венедиктовой сообщили, что официально ее не приглашали в Минск для обсуждения вопроса о выдаче боевиков ЧВК Вагнера.
- Сегодня стало известно, что 32 задержанных боевика уже находятся в России.
- Замглавы МИД Евгений Енин написал пост Facebook, в котором напомнил Беларуси о принципе взаимности по вопросам экстрадиции, и отметил, что РБ занимает второе место по количеству запросов о правовой помощи и экстрадиции среди всех международных партнеров Украины. Позже он удалил эту запись.
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