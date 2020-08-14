Беларусь не сообщала Украине о своем решении выдать вагнеровцев России

Будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, сказали в Офисе генпрокурора

Офис генпрокурора не получал от Беларуси официального ответа о том, что задержанные в РБ члены российской ЧВК Вагнера выданы России. Об этом в комментарии Украинской правде сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

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"Официального ответа от белорусской стороны о выдаче РФ задержанных мы пока не получили. Пока могу отметить, что мы собрали достаточно доказательств их участия в вооруженном конфликте на Донбассе в составе НЗФ РФ", - сказал он.

Мамедов отметил, что Офис генпрокурора оперативно отреагировал на задержание и сразу 31 июля направил запрос в Беларусь по временному аресту, а позже - экстрадиционные документы.

"Но, тем не менее, имея доказательную базу, мы будем привлекать их к уголовной ответственности на национальном уровне, используя механизм заочного правосудия. Ведь подозрение в них уже есть", - сказал замгенпрокурора.

Вадим Ребрина

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