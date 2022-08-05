Берлин отказывается проводить выставку разбитой техники РФ. Мельник назвал это скандалом

В Германии два музейных оператора хотят выставить разбитую в ходе боев в Украине российскую военную технику, но Берлин отклоняет их заявку, сообщает Tagesspiegel. Уходящий с должности посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился отказом и обратился к мэру Берлина.

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По данным немецкого издания, перед посольством России в Берлине, по последним планам, хотели выставить обломки российского танка с сопровождающей выставкой до 11 сентября. Инициаторы рассматривали экспонаты как политическое просвещение о российской войне на уничтожение и как четкий политический сигнал солидарности с Украиной.

Местные власти сказали инициаторам выставки, что "вероятно, люди погибли в уничтоженной военной технике, и поэтому ее выставка неуместна". Также там отметили, что запланированная акция затрагивает внешнеполитические интересы Германии.

Мельник назвал отказ "настоящим скандалом" и обратился к мэру Берлина Франциске Гиффай и районному управлению Митте с призывом отменить "это странное решение" и разрешить выставку в Берлине.

"Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", – добавил Мельник.

В конце мая выставка разбитой техники РФ открылась в Киеве.

20 июня Минобороны сообщило, что Украина провезет по Европе обломки российской военной техники. 27 июня первая выставка открылась в Варшаве, 11 июля – в Праге.

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Оксана Житнюк

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