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Богдан иронизирует над фигурой "галактических" размеров Данилюком

Богдан иронизирует над фигурой "галактических" размеров Данилюком - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба президента)
31.10.2019, 08:56

По словам главы ОП, если найдется место "в этой Галактике", где экс-секретарь СНБО будет эффективным и результативным, "может, диалог восстановится"

Александр Данилюк ушел в отставку с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны, так как "занимался не текущей работой, в стратегическим планированием жизни государства и заодно мира". Так описал причину увольнения топ-чиновника глава Офиса президента Андрей Богдан, пишет Украинская правда.

Глава ОП рассказал, что в команду на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского Данилюка привел он, так как "мы с ним давным-давно знакомы".

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По его словам, вопросов к эффективности работы Данилюка на должности у Офиса президента не было.

"Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился. <...> Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как большой политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесные для такого влиятельного политика", - заявил Богдан с иронией.

Справка. 27 сентября 2019 года Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Причинами этого он назвал ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка и "непростые отношения" с Богданом. Зеленский принял отставку и 3 октября назначил нового секретаря СНБО. Данилюк заявил, что "Богдан должен уйти в отставку".

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Александр Данилюк
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