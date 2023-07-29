Более 100 вагнеровцев двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий
Более 100 наемников террористической группировки Вагнера направились в сторону Сувалкского коридора. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает в Twitter его канцелярия.
"Почти два года мы имеем дело с постоянным нападением на польскую границу – только в этом году было 16 000 попыток незаконного пересечения", – сказал Морацекий.
Он отметил, что ситуация ухудшается.
"Теперь ситуация становится еще более опасной – более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – подчеркнул премьер Польши.
СПРАВКА. Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ.
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- Вечером 23 июня 2023 года главарь Вагнера Пригожин объявил "поход" на Москву. До этого он заявил, что штабы вагнеровцев якобы обстреляли войска РФ. Вечером следующего дня он договорился с властями РФ и отвел войска.
- Пресс-секретарь Путина сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь. Лукашенко сказал, что террористы группы Вагнера будут обучать беларускую армию.
- 15 июля пограничники подтвердили, что боевики группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Также они будут обучать беларуских спецназовцев.
- 29 июля сообщалось, что Польша и Литва рассматривают возможность полностью закрыть границу с Беларусью из-за возможных провокаций террористов группы Вагнера.
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