Более 100 вагнеровцев двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий

Более 100 наемников террористической группировки Вагнера направились в сторону Сувалкского коридора. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает в Twitter его канцелярия.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Почти два года мы имеем дело с постоянным нападением на польскую границу – только в этом году было 16 000 попыток незаконного пересечения", – сказал Морацекий.

Он отметил, что ситуация ухудшается.

"Теперь ситуация становится еще более опасной – более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – подчеркнул премьер Польши.

СПРАВКА. Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ.

Читайте также: Не все вагнеровцы будут инструкторами в Беларуси, часть будет "нервировать" Польшу – ГУР

Читайте также: Вагнеровцы в Беларуси. Американские силы в Польше – лучшее, что сдерживает Россию – Блащак

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.