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Более 100 вагнеровцев двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2023, 15:20
Более 100 вагнеровцев двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: Канцелярия премьера Польши)

Более 100 наемников террористической группировки Вагнера направились в сторону Сувалкского коридора. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает в Twitter его канцелярия.

"Почти два года мы имеем дело с постоянным нападением на польскую границу – только в этом году было 16 000 попыток незаконного пересечения", – сказал Морацекий.

Он отметил, что ситуация ухудшается.

"Теперь ситуация становится еще более опасной – более 100 наемников группы Вагнера двинулись в сторону Сувалкского перешейка. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию", – подчеркнул премьер Польши.

СПРАВКА. Сувалкский перешеек – сухопутный коридор, который Соединяет Литву и Польшу. К югу от него находится Беларусь, к северу – Калининградская область РФ.

Более 100 вагнеровцев двинулись в сторону Сувалкского коридора – Моравецкий

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Наталья Медведева
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Матеуш Моравецкийгруппа вагнерапольшабеларусьСувалкский коридор
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