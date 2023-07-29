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Понад 100 вагнерівців рушили у бік Сувальського коридору – Моравецький

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29.07.2023, 15:20
Понад 100 вагнерівців рушили у бік Сувальського коридору – Моравецький - Фото
Матеуш Моравецький (Фото: Канцелярія прем'єра Польщі)

Понад 100 найманців терористичного угруповання Вагнера попрямували у бік Сувальського коридору. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає у Twitter його канцелярія.

"Майже два роки ми маємо справу з постійним нападом на польський кордон – лише цього року було 16 000 спроб незаконного перетину", – сказав Морацекий.

Він зазначив, що ситуація погіршується.

"Тепер ситуація стає ще небезпечнішою – понад 100 найманців групи Вагнера рушили у бік Сувальського перешийка. Це, безумовно, крок до подальшого гібридного нападу на польську територію", – наголосив прем'єр Польщі.

ДОВІДКА. Сувальський перешийок – сухопутний коридор, який поєднує Литву та Польщу. На південь від нього знаходиться Білорусь, на північ – Калінінградська область РФ.

Понад 100 вагнерівців рушили у бік Сувальського коридору – Моравецький

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Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬМатеуш МоравецькийПольщагрупа вагнерасувальський перешийок
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