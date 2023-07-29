Понад 100 вагнерівців рушили у бік Сувальського коридору – Моравецький
Понад 100 найманців терористичного угруповання Вагнера попрямували у бік Сувальського коридору. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає у Twitter його канцелярія.
"Майже два роки ми маємо справу з постійним нападом на польський кордон – лише цього року було 16 000 спроб незаконного перетину", – сказав Морацекий.
Він зазначив, що ситуація погіршується.
"Тепер ситуація стає ще небезпечнішою – понад 100 найманців групи Вагнера рушили у бік Сувальського перешийка. Це, безумовно, крок до подальшого гібридного нападу на польську територію", – наголосив прем'єр Польщі.
ДОВІДКА. Сувальський перешийок – сухопутний коридор, який поєднує Литву та Польщу. На південь від нього знаходиться Білорусь, на північ – Калінінградська область РФ.
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- Увечері 23 червня 2023 року ватажок Вагнера Пригожин оголосив "похід" на Москву. До цього він заявив, що штаби вагнерівців нібито обстріляли війська РФ. Увечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська.
- Прессекретар Путіна повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі. Лукашенко сказав, що терористи групи Вагнера навчатимуть білоруську армію.
- 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Також вони навчатимуть білоруських спецназівців.
- 29 липня повідомлялося, що Польща та Литва розглядають можливість повністю закрити кордон із Білоруссю через можливі провокації терористів групи Вагнера.
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