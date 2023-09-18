Буданов: ВСУ могут разорвать сухопутный коридор России с Крымом до зимы

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью The Economist заявил, что Силы обороны могут успеть разорвать сухопутный коридор России с временно оккупированным ею Крымом до наступления зимы.

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Издание отмечает, что Украина, вероятно, уже привлекла часть своих резервных войск, хотя и ограниченное их количество. Вместе с тем, Россия, пишут журналисты со ссылкой на начальника ГУР, привлекла недостаточно сильные резервы, которые она не планировала разворачивать до конца октября.

"Вопреки тому, что Российская Федерация декларирует, она не имеет абсолютно никакого стратегического резерва", – подчеркнул Буданов.

По его словам, у 25-й российской общевойсковой армии, которую сейчас преждевременно развернули на восточном фронте вокруг Лимана и Купянска, имеет лишь 80% личного состава и 55% техники от необходимого количества.

В результате ночной атаки 13 сентября на судоремонтном заводе в Севастополе был поврежден большой десантный корабль и подлодка ВМС оккупантов.

В районе временно оккупированной Евпатории в ночь на 14 сентября был уничтожен российский комплекс противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

14 сентября экспериментальный надводный дрон Sea Baby поразил российский ракетный корабль "Самум" у входа в Севастопольскую бухту.

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