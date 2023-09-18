Буданов: ЗСУ можуть розірвати сухопутний коридор Росії з Кримом до зими
Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist заявив, що Сили оборони можуть встигнути розірвати сухопутний коридор Росії з тимчасово окупованим нею Кримом до настання зими.
Видання зазначає, що Україна, ймовірно, вже залучила частину зі своїх резервних військ, хоч і обмежену їхню кількість. Водночас Росія, пишуть журналісти з посиланням на начальника ГУР, залучила недостатньо сильні резерви, які вона не планувала розгортати до кінця жовтня.
"Всупереч тому, що Російська Федерація декларує, вона не має абсолютно ніякого стратегічного резерву", – наголосив Буданов.
За його словами, 25-а російська загальновійськова армія, яку зараз передчасно розгорнули на східному фронті навколо Лиману і Куп'янська, має лише 80% особового складу і 55% техніки від необхідної кількості.
- Внаслідок нічної атаки 13 вересня на судноремонтному заводі у Севастополі було пошкоджено великий десантний корабель та підводний човен ВМС окупантів.
- У районі тимчасово окупованої Євпаторії в ніч проти 14 вересня було знищено російський комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф".
- 14 вересня експериментальний надводний дрон Sea Baby вразив російський ракетний корабель "Самум" поблизу входу до Севастопольської бухти.
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