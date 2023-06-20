Будет два этапа. В Госдепе США рассказали, как будет проходить передача F-16 Украине

Представитель Госдепа США по военно-политическим вопросам Стэн Браун заявил, что вероятная передача Украине истребителей F-16 будет проходить в два этапа и займет несколько месяцев. Об этом сообщает Military Times.

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По словам Брауна, одним из первых шагов в потенциальной передаче самолетов будет получение лицензии на обучение летчиков еще до получения разрешения на передачу самолетов.

После этого нужно будет определить, каким образом самолеты будут переданы – третьей стороной или иным способом. Браун подчеркнул, что Госдеп уже работает над оформлением документов по запросам на передачу самолетов третьим сторонам.

Несмотря на то, что представитель Госдепа не назвал сроки, когда будут готовы эти документы, он отметил, что "это сейчас проходит гораздо быстрее".

"То, на что раньше уходили месяцы и недели, чтобы пройти через межведомственный процесс утверждения, сейчас происходит за считанные часы", – сказал он.

Браун также добавил, что "хотя США не объявили о поставках Украине самолетов, Вашингтон поддерживает намерения западных союзников предоставить Киеву боевую авиацию".

Министр обороны Алексей Резников уверен, что украинские летчики смогут овладеть западными истребителями F-16 за четыре месяца вместо шести, однако в Украине эти самолеты появятся и будут поставлены на вооружение не раньше нового года.

6 июня 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что получил от некоторых партнеров "серьезное, мощное предложение" по F-16.

Ранее он заявил, что пока у Украины нет F-16, необходимо создать "коалицию" ЗРК Patriot.

Дания готова передать Украине истребители F-16, если к ней присоединятся другие страны, и это будет одобрено США.

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