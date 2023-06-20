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Буде два етапи. У Держдепі США розповіли, як відбуватиметься передання F-16 Україні

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20.06.2023, 11:18
Буде два етапи. У Держдепі США розповіли, як відбуватиметься передання F-16 Україні - Фото
Винищувач F-16 (Фото: ВПС США)

Представник Держдепу США з військово-політичних питань Стен Браун заявив, що ймовірне передання Україні винищувачів F-16 відбуватиметься у два етапи та займе кілька місяців. Про це повідомляє Military Times.

За словами Брауна, одним із перших кроків у потенційному переданні літаків буде отримання ліцензії на навчання льотчиків ще до отримання дозволу на передання літаків.

Після цього потрібно буде визначити, яким чином літаки будуть передані – третьою стороною чи іншим способом. Браун наголосив, що Держдеп вже працює над оформленням документів за запитами на передання літаків третім сторонам.

Попри те, що представник Держдепу не назвав терміни, коли будуть готові ці документи, він зазначив, що "це зараз проходить набагато швидше".

"Те, на що раніше витрачалися місяці та тижні, щоб пройти через міжвідомчий процес затвердження, зараз відбувається за лічені години", – сказав він.

Браун також додав, що "хоча США не оголосили про постачання Україні літаків, Вашингтон підтримує наміри західних союзників надати Києву бойову авіацію".

Міністр оборони Олексій Резніков упевнений, що українські льотчики зможуть опанувати західні винищувачі F-16 за чотири місяці замість шести, проте в Україні ці літаки з'являться і будуть поставлені на озброєння не раніше нового року.

  • Данія готова передати Україні винищувачі F-16, якщо до неї приєднаються інші країни, та це буде схвалено США.

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Мілана Головань
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