Бурба: Мне не дают возможности подписать показания по делу вагнеровцев

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба утверждает, что ему полтора месяца не дают возможности подписать его показания Временной следственной комиссии (ТСК) Верховной Рады по операции против членов российской ЧВК Вагнера. Он заявил это во время интервью телепроекту Настоящее время.

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"Я рассказал ТСК все, что я знал, и все, что я предполагал относительно провала операции", – сказал Бурба. Однако ознакомиться с протоколами собственных показаний и подписать их ему не удалось, хотя ТСК уже озвучила промежуточные итоги расследования.

"Я обращался в ТСК и к ее председателю, но мне все еще не дают возможности подписать протоколы", – утверждает Бурба.

Бывший глава ГУР опасается, что пока показания парламентской комиссии им не заверены, они могут или не приниматься во внимание вообще, или, что еще хуже, их могут фальсифицировать.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах, по которым кто-то в Офисе президента мог хотеть провала операции, Бурба сказал, что "некоторые советники и сотрудники в офисе президента так боятся поругаться с россиянами, что не хотели успеха".

Главным нерешенным вопросом, по мнению Бурбы, остаются причины переноса уже начатой операции, что и привело в итоге к ее провалу.

Бурба в интервью отрицает, что операция якобы могла навредить Турции или какому-то другому государству. "Единственное государство, которому операция могла нанести вред – это Российская Федерация", – говорит он.

Бывший глава ГУР также утверждает, что в начале 2021 года ему предложили сделать его послом в одной из стран, если он заявит, что операции на самом деле не было. Предложение, говорит он, исходило от одного из руководителей украинских спецслужб.

13 октября 2021 года Бурба уволился с воинской службы, чтобы дать показания Временной следственной комиссии по делу о якобы срыве спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера.

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Сергей Бережной

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