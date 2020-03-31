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"Человек Лероса" Сагайдак назвал слова Ермака о своем назначении ерундой

"Человек Лероса" Сагайдак назвал слова Ермака о своем назначении ерундой - Фото
Илья Сагайдак (Фото: Ілля Сагайдак/Facebook)
31.03.2020, 17:56

Илья Сагайдак рассказал свою версию попыток занять государственные должности и назвал слова главы ОП Андрея Ермака ерундой и манипуляцией

Депутат Киевского городского совета Илья Сагайдак назвал ерундой и манипуляцией заявление о своем несостоявшемся назначении в правительство, сделанное главой Офиса президента Андреем Ермаком. Он высказал свою позицию о ситуации в Facebook.

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Сагайдак заявил, что речь идет о нем, когда Ермак говорит о "человеке нардепа Гео Лероса", назначению которого в Кабмин глава ОП помешал. Он подтвердил, что действительно проходил собеседования, сначала на должность главы КГГА, затем - на должность заместителя министра инфраструктуры. По его словам, обоим назначениям противодействовал Ермак.

Сагайдак утверждает, что Ермак ворвался в кабинет президента Владимира Зеленского во время собеседования на главу КГГА, и остался после окончания встречи с президентом один на один. По словам Сагайдака, позже ему рассказали в окружении президента, что Ермак был против его назначения, поскольку это вызвало бы конфликт с мэром Киева Виталием Кличко.

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Сагайдак рассказал, что проходил собеседование на должность заместителя министра инфраструктуры Владислава Криклия, с которым знаком еще с университета. Он подтвердил, что Ермак противодействовал его назначению, и заявил, что глава ОП якобы имеет большое влияние на транспортный комитет.

По словам Сагайдака, он сам не захотел работать в Кабмине Дениса Шмыгаля, "поскольку стало очевидно, что произойдет узурпация власти людьми с сомнительной репутацией".

"Считаю слова Ермака ерундой и манипуляцией", - заявил он и отметил, что не услышал, почему брат руководителя ОП якобы раскрыт как коррупционер, а преследуют не его, а обличителя Лероса.

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Лерос в Facebook заявил, что "Сагайдак крутой специалист и продавать его не нужно", и что якобы нардеп Николай Тищенко рассказывал ему, что Кличко звонил Ермаку и просил не назначать "его личного врага".

  • 29 марта Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает кадровые назначения госчиновников. Нардеп обратился в НАБУ по факту зафиксированного на видео.
  • Ермак заявил, что Лерос перешел красные линии и пообещал обратиться в СБУ и ГБР.
  • Журналисты "Схем" установили некоторых фигурантов "пленок Ермака" и их автора.
  • Вчера САП открыла дело по заявлению Лероса, а ГБР - по заявлению Ермака.

Денис Юдин
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