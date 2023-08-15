Черкасская область. РФ ударила ракетами по предприятию и медучреждению в Смеле — ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Смеле, прилет пришелся по частному предприятию и медицинскому учреждению. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

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По его словам, россияне атаковали регион под утро 15 августа.

Ракета поразила территорию частного предприятия, еще одна попала по территории медучреждения. Обошлось без пострадавших.

Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды.

Работают правоохранители и коммунальные службы.

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото из Львова можно посмотреть здесь.

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