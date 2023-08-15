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Черкасская область. РФ ударила ракетами по предприятию и медучреждению в Смеле — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 09:07
Черкасская область. РФ ударила ракетами по предприятию и медучреждению в Смеле — ОВА - Фото
Пуск ракет "Калибр" (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Смеле, прилет пришелся по частному предприятию и медицинскому учреждению. Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

По его словам, россияне атаковали регион под утро 15 августа. 

Ракета поразила территорию частного предприятия, еще одна попала по территории медучреждения. Обошлось без пострадавших.

Повреждены сети водо- и теплоснабжения. Часть города без воды. 

Работают правоохранители и коммунальные службы. 

Ранее стало известно о прилетах во Львове, Луцке и Днепре, враг ударил по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Фото из Львова можно посмотреть здесь. 

Читайте также: Самый масштабный за войну удар по западу Украины: прилеты во Львове, Луцке и других местах

Дмитрий Гриниченко
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