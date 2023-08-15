Черкаська область. Росія ударила ракетами по підприємству та медустанові у Смілі — ОВА
Російські окупанти завдали ракетного удару по Смілі, приліт припав на приватне підприємство та медичний заклад. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, росіяни атакували регіон під ранок 15 серпня.
Ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна влучила по території медустанови. Обійшлося без постраждалих.
Пошкоджено мережі водо- та теплопостачання. Частина міста без води.
Працюють правоохоронці та комунальні служби.
Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.
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