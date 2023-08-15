Черкаська область. Росія ударила ракетами по підприємству та медустанові у Смілі — ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Смілі, приліт припав на приватне підприємство та медичний заклад. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

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За його словами, росіяни атакували регіон під ранок 15 серпня.

Ракета вразила територію приватного підприємства, ще одна влучила по території медустанови. Обійшлося без постраждалих.

Пошкоджено мережі водо- та теплопостачання. Частина міста без води.

Працюють правоохоронці та комунальні служби.

Раніше стало відомо про прильоти у Львові, Луцьку та Дніпрі, ворог вдарив по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Фото зі Львова можна переглянути тут.

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