Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 27 сентября

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1. ОБОСТРЕНИЕ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ. На границе Азербайджана и Армении начались боевые действия. В Армении объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. В Баку заявили о занятии их войсками нескольких сел в регионе Нагорного Карабаха, Ереван опроверг. Позже Азербайджан объявил военное положение в нескольких городах и районах. (подробнее)

2. КРУШЕНИЕ АН-26 ПОД ЧУГУЕВОМ. В больнице заявляют, что состояние курсанта Вячеслава Золочевского, который выжил в катастрофе, сейчас оценивается как средней тяжести, с позитивной динамикой, ближе к удовлетворительному. Стало известно, как ему удалось спастись при крушении. (подробнее)

3. НА ДОНБАССЕ ПОДОРВАЛИСЬ ТРОЕ ВОЕННЫХ. Военнослужащие подорвались на неизвестном взрывном устройстве около населенного пункта Ореховое во время передвижения в границах взводного опорного пункта. Он получили осколочные ранения разной степени тяжести. (подробности)

4. В СЛУГЕ НАРОДА НАЧАЛИ ПРОВЕРКИ НА МЕСТАХ. Провреки вызваны обвинениями нардепа СН Николая Галушко о якобы продаже всех мест в списках партии на округе №97 в Киевской области на местных выборах. (подробнее)

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