"Что нужно, чтобы не было конфликтов". Путин выдвинул ультиматум Украине и миру

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что военных конфликтов с Россией можно избежать, если Украина и ее западные партнеры выполнят ряд действий. Об этом он сказал сегодня во время брифинга.

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"Что должно произойти ,чтобы по нашему мнению ситуация считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных", – сказал Путин.

Во-первых, по его словам, все должны признать оккупированный Крым российским. Во-вторых, Украина должна добровольно отказаться от членства в НАТО. В третьих, "решить проблему Донбасса путем переговоров и реализации минских соглашений", но это, по словам Путина, "уже утратило актуальность".

"И наконец, самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — известная степень демилитаризации сегодняшней Украины", – сказал Путин.

Также на брифинге президент страны-агрессора заявил, что минских соглашений больше не существует и Россия не намерена их выполнять. Он также сказал, что РФ признала все "фундаментальные документы" террористов, а там "прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей того времени, когда они были в составе Украины".

Вадим Ребрина

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