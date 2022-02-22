"Что нужно, чтобы не было конфликтов". Путин выдвинул ультиматум Украине и миру
Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что военных конфликтов с Россией можно избежать, если Украина и ее западные партнеры выполнят ряд действий. Об этом он сказал сегодня во время брифинга.
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"Что должно произойти ,чтобы по нашему мнению ситуация считалась урегулированной в долгосрочной исторической перспективе, чтобы мы могли жить спокойно, чтобы не шла речь о каких-то конфликтах, тем более вооруженных", – сказал Путин.
Во-первых, по его словам, все должны признать оккупированный Крым российским. Во-вторых, Украина должна добровольно отказаться от членства в НАТО. В третьих, "решить проблему Донбасса путем переговоров и реализации минских соглашений", но это, по словам Путина, "уже утратило актуальность".
"И наконец, самое главное, четвертое. Все, о чем было сказано выше, можно в одну секунду перевернуть, если наши так называемые партнеры будут накачивать киевские власти современными видами оружия. Поэтому самый главный пункт — известная степень демилитаризации сегодняшней Украины", – сказал Путин.
Также на брифинге президент страны-агрессора заявил, что минских соглашений больше не существует и Россия не намерена их выполнять. Он также сказал, что РФ признала все "фундаментальные документы" террористов, а там "прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей того времени, когда они были в составе Украины".
- 15 февраля 2022 года нелегитимная Госдума проголосовала за проект постановления об обращении к Путину о признании террористических организаций ЛНР и ДНР "независимыми республиками".
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что если РФ признает оккупированные регионы республиками, это будет означать де-юре и де-факто выход РФ из минских соглашений. С аналогичной позицией выступили в Офисе президента.
- 21 февраля главари террористов попросили Путина признать оккупированные районы Донбасса.
- В тот же день Путин созвал заседание Совета безопасности РФ, на котором все его члены поддержали признание. Также 21 февраля Путин подписал соответствующие указы. В них, в частности, содержится распоряжение ввести на территорию временно оккупированного Донбасса войска для "осуществления функций по поддержанию мира".
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