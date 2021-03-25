Данилов: Документов по делу вагнеровцев в аппарате СНБО нет и не было
Документов, касающихся дела вагнеровцев в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет и не никогда было. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает BBC News Украина.
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По его словам, вопрос о якобы сорванной операции украинских спецслужб по наемникам ЧВК Вагнера на СНБО не рассматривался.
"Официально – ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам" (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", – сказал Данилов.
Он добавил, что считает дурным тоном публично рассказывать об операциях разведслужб.
"Если мы говорим, что мы государство и у нас есть мощная разведка (а она у нас есть), то мы не имеем права говорить о том, где они работают, как они работают, чем они занимаются – это закрытая информация на 100%", – сказал секретарь СНБО.
- 29 июля 2020-го под Минском задержали 33 наемников из ЧВК Вагнера. 12 августа Украина запросила у РБ выдачу наемников, но 14 августа Беларусь выдала их России.
- Журналист Юрий Бутусов написал, что украинские спецслужбы якобы разработали спецоперацию по заманиванию в ловушку боевиков ЧВК, но некий "крот" в Офисе президента ее сорвал.
- Зеленский назвал эту информацию "бредом", а Ермак заявил, что это "дезинформационная атака, направленная на раскол украинского общества".
- Сейчас фильм о спецоперации снимает The Bellingcat.
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