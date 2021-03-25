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Данилов: Документов по делу вагнеровцев в аппарате СНБО нет и не было

25.03.2021, 16:45
Данилов: Документов по делу вагнеровцев в аппарате СНБО нет и не было - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Документов, касающихся дела вагнеровцев в аппарате Совета национальной безопасности и обороны нет и не никогда было. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает BBC News Украина.

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По его словам, вопрос о якобы сорванной операции украинских спецслужб по наемникам ЧВК Вагнера на СНБО не рассматривался.

"Официально – ни одного документа, который бы касался операции, которую вы называете по "вагнеровцам" (мы так не называем), в аппарате СНБО нет и никогда не было. Ни одного вопроса по поводу этих вещей не было", – сказал Данилов.

Он добавил, что считает дурным тоном публично рассказывать об операциях разведслужб.

"Если мы говорим, что мы государство и у нас есть мощная разведка (а она у нас есть), то мы не имеем права говорить о том, где они работают, как они работают, чем они занимаются – это закрытая информация на 100%", – сказал секретарь СНБО.

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Наталия Медведева
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чвк вагнера снбо Алексей Данилов
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