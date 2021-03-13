Данилов: На Донбассе происходит обострение, но ситуация полностью контролируема
Сейчас на Донбассе происходит обострение конфликта, но ситуация не критическая и контролируемая. Об этом в эфире программы заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.
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"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение, увеличивается количество обстрелов. Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая", – сказал он.
По его словам, сейчас Россия также распространяет дезинформацию о том, что украинские военные якобы в ближайшее время пойдут в наступление "брать Донецк и Луганск".
"Это не совсем соответствует действительности. Это такая психологическая медийная атака сейчас идет. Это один из пунктов, который рассматривался на СНБО. Это – создание Центра при аппарате СНБО, который даст возможность бороться с дезинформацией", – добавил он.
- 3 марта боевики террористической группировки "ДНР" заявили, что будут вести "упреждающий огонь" по позициям ВСУ. Украина будет отвечать зеркально, заверил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
- 10 марта глава ОП Андрей Ермак заявил, что план мира на Донбассе готов – и Украина ждет реакции от России на документ. По его словам, если РФ не одобрит его, то это будет означать, "что она не хочет прекращения войны. В России ответили, что якобы ничего не знают о существовании мирного плана.
- 10 марта у Старогнатовки в результате обстрела боевиков погиб украинский военный. 11 марта у Новозвановки был ранен защитник Украины. 12 марта от пули снайпера погиб еще один украинский боец.
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