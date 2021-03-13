Данилов: На Донбассе происходит обострение, но ситуация полностью контролируема

Сейчас на Донбассе происходит обострение конфликта, но ситуация не критическая и контролируемая. Об этом в эфире программы заявил секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов.

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"Действительно, у нас на территории Донецкой и Луганской областей происходит обострение, увеличивается количество обстрелов. Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая", – сказал он.

По его словам, сейчас Россия также распространяет дезинформацию о том, что украинские военные якобы в ближайшее время пойдут в наступление "брать Донецк и Луганск".

"Это не совсем соответствует действительности. Это такая психологическая медийная атака сейчас идет. Это один из пунктов, который рассматривался на СНБО. Это – создание Центра при аппарате СНБО, который даст возможность бороться с дезинформацией", – добавил он.

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Марк Сировой

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