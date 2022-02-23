Данилов об угрозе атаки России на города: Нас пугают вторжением – отпор дадим мгновенно

С случае вооруженной атаки России на Киев или любой другой город, украинская армия готова к "мгновенному отпору" – ситуация отслеживается. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

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"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на другой наш город – отпор будет дан мгновенно. Мы на сегодняшний день отдаем себе отчет о тех рисках, которые существуют со стороны РФ. Мы ясно понимаем, что наше войско готово к отпору", – сказал он.

По словам Данилова, украинцев сейчас "пугают вторжением", но ситуация отслеживается – при необходимости будет введено военное положение, граждан страны известят об угрозе.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины готовы к защите любого города страны, который "может подвергнуться тому или иному нападению со стороны Российской Федерации". Он добавил, что украинская власть делает все возможное, чтобы этого не произошло – пытается дипломатически урегулировать ситуацию.

Данилов напомнил, что Украину сейчас поддерживают партнеры.

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Яна Катасонова

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