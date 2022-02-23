UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов об угрозе атаки России на города: Нас пугают вторжением – отпор дадим мгновенно

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 12:44
Данилов об угрозе атаки России на города: Нас пугают вторжением – отпор дадим мгновенно - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

С случае вооруженной атаки России на Киев или любой другой город, украинская армия готова к "мгновенному отпору" – ситуация отслеживается. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Что касается атаки то ли на Киев, то ли на другой наш город – отпор будет дан мгновенно. Мы на сегодняшний день отдаем себе отчет о тех рисках, которые существуют со стороны РФ. Мы ясно понимаем, что наше войско готово к отпору", – сказал он.

По словам Данилова, украинцев сейчас "пугают вторжением", но ситуация отслеживается – при необходимости будет введено военное положение, граждан страны известят об угрозе.

Секретарь СНБО подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины готовы к защите любого города страны, который "может подвергнуться тому или иному нападению со стороны Российской Федерации". Он добавил, что украинская власть делает все возможное, чтобы этого не произошло – пытается дипломатически урегулировать ситуацию. 

Данилов напомнил, что Украину сейчас поддерживают партнеры.

Читайте также: Поднимались вопросы ПВО и ПРО. Главное из встреч Кулебы с Байденом и главой Пентагона

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России ВСУ снбо вторжение Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 