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Дело Гандзюк. Избрание меры пресечения Мангеру перенесли: что было на суде

Дело Гандзюк. Избрание меры пресечения Мангеру перенесли: что было на суде - Фото
Владислав Мангер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.06.2020, 23:37

Избрание меры пресечения Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства Екатерины Гандзюк, перенесли на 17 июня

Печерский райсуд Киева объявил до 17 июня перерыв в заседании по избранию меры пресечения главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает Грати.

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Отмечается, что судья Татьяна Ивлева удовлетворила ходатайство адвокатов Мангера, которые просили время на ознакомление с материалами дела. Защита Мангера утверждает, что причиной перерыва стали ошибки в ходатайстве прокуратуры, которые она должна исправить до завтрашнего утра.

Сообщается, что меру пресечения Мангеру рассматривали на закрытом заседании, поскольку должны были исследовать результаты негласных следственных действий и обстоятельства угроз свидетелям в деле и их родным. Защита Мангера отрицает, что он каким-либо образом давил на свидетелей по делу.

Заседание началось около трех часов дня 16 июня. Мангер пришел без сопровождения доктора и во время заседания не жаловался на состояние здоровья. Уже спустя 45 минут он вышел из здания суда и направился к своей машине, припаркованной через дорогу. Мангер с телохранителями сел в машину, и они уехали.

Вышедший к журналистам прокурор сообщил, что защита подозреваемого заявила отвод судье.

То, что Мангеру, который обратился в больницу с сильными болями в области грудной клетки и давлением выше нормы, не понадобился сегодня врач его адвокат назвал "чудом фармакологии".

"После заседания, – заявил защитник, – ему провели медицинские процедуры, и он поехал отдыхать в гостиницу".

В отводе судьи защите Мангера отказали, и суд приступил к рассмотрению меры пресечения. 

Мангер написал отказ от госпитализации и заверил, что прибудет 17 июня на заседание по избранию меры пресечения. Прокурор пригрозил снова ходатайствовать о задержании с приводом, если Мангер не исполнит свое обещание.

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Наталия Медведева
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Екатерина Гандзюк владислав мангер
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