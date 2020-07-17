Дело Стерненко. Суд признал необоснованным подозрение нападавшему в хулиганстве

Суд считает, что подозрение Исайкулу о хулиганстве необоснованно, а дело должны рассматривать как одно из преступлений против личности

Шевченковский райсуд Киева признал необоснованным подозрение в хулиганстве Александра Исайкула, который в 2018-м напал на общественного деятеля Сергея Стерненко. Из-за необоснованности подозрения суд не имеет права (ч. 2 ст. 194 УПК) заочно арестовать скрывающегося за границей подозреваемого, говорится в решении суда.

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Судья решил, что действия Исайкула неправильно квалифицированы: дело должно рассматриваться не как хулиганство, а как одно из преступлений против личности (раздел II особой части Уголовного кодекса).

В мотивирующей части решения объясняется, что объектом преступления хулиганства является общественный порядок. То есть у правонарушителя должен преобладать мотив неуважения к обществу, а не личная неприязнь к пострадавшему.

По Исайкулу же следствие установило, что сперва у него возникла личная неприязнь к Стерненко из-за общественной деятельности активиста. Затем он якобы вступил в сговор с другими лицами, чтобы нанести ему телесные повреждения и запугать. О том, что мотивом нападения была личная неприязнь, заявляла и сторона обвинения.

Так как мотивом нападения якобы была личная неприязнь, а не нарушение общественного порядка, суд решил, что подозрение Исайкулу по статье о хулиганстве необоснованно. В связи с этим суд не смог избрать ему меру пресечения.

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Марк Сировой

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