Дело Стерненко. Суд признал необоснованным подозрение нападавшему в хулиганстве
Суд считает, что подозрение Исайкулу о хулиганстве необоснованно, а дело должны рассматривать как одно из преступлений против личности
Шевченковский райсуд Киева признал необоснованным подозрение в хулиганстве Александра Исайкула, который в 2018-м напал на общественного деятеля Сергея Стерненко. Из-за необоснованности подозрения суд не имеет права (ч. 2 ст. 194 УПК) заочно арестовать скрывающегося за границей подозреваемого, говорится в решении суда.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Судья решил, что действия Исайкула неправильно квалифицированы: дело должно рассматриваться не как хулиганство, а как одно из преступлений против личности (раздел II особой части Уголовного кодекса).
В мотивирующей части решения объясняется, что объектом преступления хулиганства является общественный порядок. То есть у правонарушителя должен преобладать мотив неуважения к обществу, а не личная неприязнь к пострадавшему.
По Исайкулу же следствие установило, что сперва у него возникла личная неприязнь к Стерненко из-за общественной деятельности активиста. Затем он якобы вступил в сговор с другими лицами, чтобы нанести ему телесные повреждения и запугать. О том, что мотивом нападения была личная неприязнь, заявляла и сторона обвинения.
Так как мотивом нападения якобы была личная неприязнь, а не нарушение общественного порядка, суд решил, что подозрение Исайкулу по статье о хулиганстве необоснованно. В связи с этим суд не смог избрать ему меру пресечения.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко госпитализировали с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран, Исайкул выжил, но покинул Украину в 2019-м году.
- В мае 2020-го Кузнецову и Исайкулу было объявлено о подозрении в хулиганстве. В июне прокуратура закрыла дело против Кузнецова, суд отменил ему подозрение и не дал разрешение на задержание Исайкула.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
- 15 июня Шевченковский райсуд отправил Стерненко под домашний арест на 60 дней. Суд сопровождался массовой акцией сторонников Стерненко, во время которой правоохранители избили и задержали нескольких активистов, не допустив к ним при этом Красный крест.
- 3 июля апелляционный суд Киева отклонил апелляцию Стерненко, оставив его под круглосуточным домашним арестом.
Читайте также: Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко. Часть II
Комментарии