Депутат Мюльманн направляет запросы о перевозках военной помощи Украине, а также о защите немецких объектов от дронов

Ринго Мюльман (Фото: facebook.com/rimuehl)

Политика ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Ринго Мюльманна подозревают в сборе информации для Кремля. Об этом сообщает Politico.

"Невольно складывается впечатление, что АдГ выполняет ряд задач, поставленных перед ней Кремлем в рамках проводимых им расследований", – заявил министр внутренних дел немецкой земли Тюрингия Георг Майер.

Мюльманн, пользуясь депутатским правом, неоднократно обращался к региональному правительству Тюрингии с запросами предоставить данные о региональной защите от дронов и поставках западного оружия в Украину.

"Какая информация имеется у правительства земли о масштабах транзитных военных перевозок через Тюрингию с 2022 года (с разбивкой по годам, видам транспорта [автомобильный, железнодорожный], количеству транзитов и известным остановкам)", – сказано в его запросе за сентябрь 2025 года.

Перед этим, в июне, Мюльманн подавал восемь запросов о дронах и возможностях местной полиции по защите от них. Его интересовали технические системы в арсенале правоохранителей (глушители, сеткометы и так далее). Сам политик отрицает свою якобы работу на Россию.

Подобные запросы побудили оппонентов АдГ заподозрить ултраправую партию в попытках раскрыть секретную информацию, которую Москва может использовать в своей войне против Украины и для гибридной войны против Европы.

"Меня поразил невероятный интерес к критической инфраструктуре и органам безопасности здесь, в Тюрингии, особенно к тому, как они справляются с гибридными угрозами. Внезапно геополитические вопросы стали играть роль в их вопросах, но мы в парламенте земли Тюрингия не отвечаем за внешнюю или оборонную политику", – сказал Майер в комментарии Politico.

Согласно анализу данных Spiegel, котоырй был проведень в ноябре 2025 года, фракции партии АдГ в отдельных землях направили с начала 2020 года свыше 7000 запросов, связанных только с безопасностью. Отмечается, что это больше, чем любая другая партия.

В Тюрингии партия направила почти 70% всех запросов за этот период (1206 из 1738). В Бундестаге на парламентские запросы от АдГ приходится более 60% всех запросов (636 из 1052).