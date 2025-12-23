Депутата від ультраправої німецької партії АдН підозрюють у зборі інформації для Кремля – Politico

Депутат Мюльманн направляє запити про перевезення військової допомоги Україні, а також про захист німецьких об'єктів від дронів

Рінго Мюльман (Фото: facebook.com/rimuehl)

Політика ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Рінго Мюльманна підозрюють у зборі інформації для Кремля. Про це повідомляє Politico.

"Мимоволі складається враження, що АдН виконує низку завдань, поставлених перед нею Кремлем у рамках розслідувань, що проводяться ним", – заявив міністр внутрішніх справ німецької землі Тюрингія Георг Маєр.

Читайте також Шпигун із великим впливом: чому в Естонії 15 років не чіпали російського пропагандиста

Мюльманн, користуючись депутатським правом, неодноразово звертався до регіонального уряду Тюрингії із запитами надати дані про регіональний захист від дронів і постачання західної зброї в Україну.

"Яка інформація є в уряду землі про масштаби транзитних військових перевезень через Тюрингію з 2022 року (з розбивкою по роках, видах транспорту [автомобільний, залізничний], кількості транзитів і відомих зупинках)", – йдеться в його запиті за вересень 2025 року.

Перед цим, у червні, Мюльманн подавав вісім запитів про дрони і можливості місцевої поліції щодо захисту від них. Його цікавили технічні системи в арсеналі правоохоронців (глушники, сіткомети тощо). Сам політик заперечує свою нібито роботу на Росію.

Такі запити спонукали опонентів АдН запідозрити ультраправу партію у спробах розкрити секретну інформацію, яку Москва може використати у своїй війні проти України та для гібридної війни проти Європи.

"Мене вразив неймовірний інтерес до критичної інфраструктури та органів безпеки тут, у Тюрингії, особливо до того, як вони справляються з гібридними загрозами. Раптово геополітичні питання стали відігравати роль у їхніх питаннях, але ми в парламенті землі Тюрингія не відповідаємо за зовнішню або оборонну політику", – сказав Маєр у коментарі Politico.

Згідно з даними Spiegel, що були опубліковані в листопаді 2025 року, фракції партії АдН в окремих землях надіслали від початку 2020 року понад 7000 запитів, пов'язаних тільки з безпекою. Зазначається, що це більше, ніж будь-яка інша партія.

У Тюрингії партія надіслала майже 70% усіх запитів за цей період (1206 із 1738). У Бундестазі на парламентські запити від АдН припадає понад 60% усіх запитів (636 із 1052).