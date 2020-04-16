Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 апреля

1. НА ДОНБАССЕ ПРОШЕЛ ОБМЕН УДЕРЖИВАЕМЫМИ ЛЮДЬМИ. Состоялось два обмена – в Луганской и Донецкой области. Украина вернула 20 граждан, передала боевикам 17 человек, трое отказались (подробнее).



2. УКРАИНЦЫ ОТВЕТИЛИ, ЧЕГО ОНИ БОЯТСЯ БОЛЬШЕ: БЕДНОСТИ ИЛИ КОРОНАВИРУСА. По данным опроса Gradus Research, на общем уровне угрозы респондентов больше пугает обвал экономики, на личном - коронавирус (подробнее).

3. РАДА ИЗМЕНИЛА РЕГЛАМЕНТ, ОТКРЫВ ДОРОГУ "АНТИКОЛОМОЙСКОМУ" ЗАКОНУ. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1043 об изменениях в регламент парламента для противодействия злоупотреблению правами нардепов в ходе законодательной процедуры. Но нардепы Батенко, Костанкевич, Дубинский и Поляков внесли три постановления, которые блокируют подписание изменений в регламент (подробнее).

4. ЗА ВРЕМЯ КАРАНТИНА В УКРАИНЕ ПОЯВИЛОСЬ БОЛЕЕ МИЛЛИОНА БЕЗРАБОТНЫХ. По оценкам Торгово-промышленной палаты, уровень безработицы сейчас - 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за 15 лет (подробнее).

5. СУД НАЗНАЧИЛ ТАТЬЯНЕ ЧЕРНОВОЛ ДОМАШНИЙ АРЕСТ. Печерский суд удовлетворил просьбу прокуратуры и назначил экс-нардепу меру пресечения в виде домашнего ареста (подробнее).

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ УКРАИНЦЕВ РЕЗКО УХУДШИЛИСЬ. По данным исследования Info Sapiens, в марте сократились значения всех составляющих Индекса потребительских настроений (подробнее).

7. МЕДЭКСПЕРТЫ ЗАПУСТИЛИ САЙТ С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О "ЛЕКАРСТВАХ ОТ КОРОНАВИРУСА". На ресурсе можно узнать о том, как действуют препараты, применяемые для "лечения и профилактики" COVID-19 (подробнее).

8. МВФ ПОДДЕРЖИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА УКРАИНЫ В ТРИ РАЗА. В МВФ заявляют, что Украина сильно пострадала от пандемии коронавируса, и поддерживают увеличение дефицита бюджета в 2020 году (подробнее).

9. США ПРОШЛИ ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСОМ – ТРАМП. По словам президента США, последние данные свидетельствуют о том, что пик эпидемии COVID-19 в стране пройден. Трамп обязался представить принципы по возобновлению экономики после карантина (подробнее).

10. МИНЮСТ НЕ БУДЕТ ВЗЫМАТЬ $250 МЛН С ПРИВАТБАНКА В ПОЛЬЗУ СУРКИСОВ. Оснований для взыскания нет, поскольку нет судебного решения о взыскании, заявляют в Министерстве юстиции (подробнее).

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