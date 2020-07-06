Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 6 июля

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1. ДАНИЯ РАЗРЕШИЛА СТРОИТЬ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. Разрешение использовать якорные суда-укладчики может быть оспорено до 3 августа (подробнее).

2. В РОССИИ ОТРИЦАЮТ ПЛАНЫ ПО ВТОРЖЕНИЮ В УКРАИНУ. Пресс-секретарь Путина назвал информацию о возможной агрессии РФ "абсолютной глупостью" (подробнее).

3. ОБЩАЯ СУММА КРЕДИТОВ ПО ПРОГРАММЕ "5-7-9" ПРЕВЫСИЛА 1 МЛРД ГРН. В Минэкономики отметили, что за последние недели динамика программы значительно оживилась (подробнее).

4. УМЕР КОМПОЗИТОР ЭННИО МОРРИКОНЕ. Создателю музыки ко многим знаменитым фильмам был 91 год (подробнее).

5. СОВЕТ НБУ ОТКАЗАЛСЯ ПРОДЛИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ЧУРИЯ. Замглавы правления Нацбанка занимает эту должность с июня 2015 года (подробнее).

6. ОБВИНЕНИЕ ПРОТИВ ПАШИНСКОГО НАПРАВИЛИ В СУД. Экс-нардепа обвиняют в нападении с огнестрельным оружием, он называет обвинение фейковым (подробнее).

7. В РАДЕ ПРЕДЛАГАЮТ ВВЕСТИ НАЛОГ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ. Он может составить 6000 грн для рядовых владельцев земли (подробнее).

8. В УКРАИНЕ НАЧАЛИ ПРОВЕРЯТЬ ОБРАЗ ЖИЗНИ ЧИНОВНИКОВ. НАПК изучит, соответствует ли заявленным доходам используемое должностными лицами имущество - автомобили, особняки и ценные подарки (подробнее).

9. МИНЕНЕРГО СОЗЫВАЕТ СОВЕЩАНИЕ ИЗ-ЗА БАСТУЮЩИХ ПОД ОП ШАХТЕРОВ. Зеленский поручил Буславец решить вопрос с вынужденным простоем Добропольеугля (подробнее).

10. РОССИЯ ДЕМОНСТРИРУЕТ ЖЕЛАНИЕ НАЙТИ КОМПРОМИСС ПО ДОНБАССУ. Вице-премьер Резников заявил о смене тональности и риторики российской стороны (подробнее).

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Денис Юдин

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