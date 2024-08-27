Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 августа
- Сырский: Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление. Россия перебросила около 30 000 военных из Украины на Курское направление, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. По его словам, Россия пытается снимать подразделения с других направлений фронта, кроме Покровского — там враг, наоборот, увеличивает силы (подробнее).
- Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытания. Украина создала первую баллистическую ракету, она успешно прошла испытания, заявил президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что не может раскрывать детали и называть характеристики ракеты (подробнее).
- Зеленский: Силовики в течение двух недель решат, как усилить границу после бегства Дмитрука. Руководители силовых ведомств в течение двух недель должны подготовить предложения по усилению контроля на границе и повышению ответственности за незаконное пересечение после бегства народного депутата Артема Дмитрука. Об этом сообщил президент Зеленский (подробнее),
- Зеленский анонсировал встречу с Байденом в сентябре: хочет обсудить удары по России. Президент Зеленский готовится к встрече с американским коллегой Джо Байденом в сентябре. В частности, Зеленский намекнул, что решения некоторых европейских стран касательно разрешения Украине использовать их ракеты для ударов по военным объектам в России также зависят от одобрения со стороны Белого дома (подробнее).
- Покровск, Селидово, Курахово, Константиновка – в Донецкой области вводят усиленный комендантский час. В Покровской, Селидовской, Кураховской и Константиновской общинах Донецкой области вводятся усиленные комендантские часы, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин. Он призвал всех жителей Донецкой области эвакуироваться в более безопасные области Украины, а тех, кто до сих пор остается в области, придерживаться комендантского часа (подробнее).
- 28 августа отключения света будут действовать весь день – по всей Украине две очереди. На среду, 28 августа, будут применяться ограничения потребления электричества – во всех областях будут действовать две очереди отключений, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго" (подробнее).
- Нацбанк устанавливает месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы. Нацбанк с 1 октября устанавливает временный (на полгода) месячный лимит 150 000 грн на карточные переводы физических лиц, сообщила пресс-служба НБУ (подробнее).
- Энергоатом получил землю под новую АЭС в Черкасской области. Чигиринский городской совет решил передать Энергоатому в постоянное пользование 38,1493 га под строительство атомной электростанции, объявила пресс-служба компании (подробнее).
- Шмыгаль объявил о внедрении в Украине принципа "воюй или работай": что это значит. Изменения к Налоговому кодексу, предложенные Кабинетом министров, предполагают введение принципа "воюй или работай" в Украине. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль (подробнее).
- Россияне ночью массированно атаковали ракетами и дронами. ПВО сбила 65 целей. В ночь на 27 августа россияне атаковали украинские регионы ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силы противовоздушной обороны сбили 65 воздушных целей. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук (подробнее).
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