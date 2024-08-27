Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 27 августа

Украина создала первую баллистическую ракету, НБУ установил лимит на карточные переводы и другие новости

Владимир Зеленский (Фото: Julien De Rosa / EPA)

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