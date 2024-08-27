Десять головних новин України та світу на 21:00 27 серпня
- Сирський: Росія перекинула близько 30 000 військових з України на Курський напрямок. Росія перекинула близько 30 000 військових з України на Курський напрямок, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Росія намагається знімати підрозділи з інших напрямків фронту, окрім Покровського — там ворог, навпаки, збільшує зусилля (детальніше).
- Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування. Україна створила першу балістичну ракету, вона успішно пройшла випробування, заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що не може розкривати деталі та називати характеристики ракети (детальніше).
- Зеленський: Силовики протягом двох тижнів вирішать, як посилити кордон після втечі Дмитрука. Керівники силових відомств протягом двох тижнів мають підготувати пропозиції щодо посилення контролю на кордоні та підвищення відповідальності за незаконний перетин після втечі народного депутата Артема Дмитрука. Про це повідомив президент Зеленський (детальніше),
- Зеленський анонсував зустріч із Байденом у вересні: хоче обговорити удари по Росії. Президент Зеленський готується до зустрічі з американським колегою Джо Байденом у вересні. Зокрема, Зеленський натякнув, що рішення деяких європейських країн щодо дозволу Україні використовувати їхні ракети для ударів по військових об'єктах у Росії також залежать від схвалення з боку Білого дому (детальніше).
- Покровськ, Селидове, Курахове, Костянтинівка – на Донеччині вводять посилену комендантську годину. У Покровській, Селидівській, Курахівській та Костянтинівській громадах Донецької області вводяться посилені комендантські години, повідомив очільник обладміністрації Вадим Філашкін. Він закликав усіх мешканців Донецької області евакуюватися до більш безпечних областей України, а тих, хто досі лишається в області, дотримуватися комендантської години (детальніше).
- 28 серпня відключення світла діятимуть увесь день – по всій Україні дві черги. На середу, 28 серпня, застосовуватимуться обмеження споживання електрики – в усіх областях діятимуть дві черги відключень, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" (детальніше).
- Нацбанк встановлює місячний ліміт 150 000 грн на карткові перекази. Нацбанк з 1 жовтня встановлює тимчасовий (на пів року) місячний ліміт 150 000 грн на карткові перекази фізичних осіб, повідомила пресслужба НБУ (детальніше).
- Енергоатом отримав землю під нову АЕС у Черкаській області. Чигиринська міська рада вирішила передати Енергоатому в постійне користування 38,1493 га під будівництво атомної електростанції, оголосила пресслужба компанії (детальніше).
- Шмигаль оголосив про запровадження в Україні принципу "воюй або працюй": що це означає. Зміни до Податкового кодексу, запропоновані Кабінетом міністрів, передбачають запровадження принципу "воюй або працюй" в Україні. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль (детальніше).
- Росіяни вночі масовано атакували ракетами й дронами. ППО збила 65 цілей. У ніч проти 27 серпня росіяни атакували українські регіони ракетами різних типів й ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 65 повітряних цілей. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук (детальніше).
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