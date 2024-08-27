Десять головних новин України та світу на 21:00 27 серпня

Україна створила першу балістичну ракету, НБУ встановив ліміт на карткові перекази та інші новини

Володимир Зеленський (Фото: Julien De Rosa / EPA)

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