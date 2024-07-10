Десять главных новостей Украины и мира на 21:00 9 июля
- Украине уже передают истребители F-16 из Дании и Нидерландов – Блинкен. Дания и Нидерланды начали передавать Киеву западные истребители F-16 – они появятся в украинском небе уже этим летом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время форума НАТО. Он подчеркнул, что истребители будут летать в небе уже этим летом, чтобы Украина могла "продолжать эффективно защищать себя" (подробнее).
- Нидерланды выделяют 300 млн евро на боеприпасы для F-16, которые передадут Украине. Нидерланды выделяют дополнительные 300 млн евро на закупку боеприпасов для истребителей F-16, которые передадут Украине, сообщило Министерство обороны страны. Это в дополнение к 150 млн евро, которые ранее были зарезервированы для этой цели, отметили в оборонном ведомстве (подробнее).
- Patriot, NASAMS, SAMP-T и перехватчики. Союзники выделят помощь Украине на $1 млрд. Западные союзники на саммите НАТО в Вашингтоне обязались выделить большой пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года (подробнее).
- В Киеве завершили аварийно-спасательные работы: погибли 33 человека, 121 – ранен. 10 июля спасатели завершили аварийно-спасательные работы в Киеве, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. В результате вражеского обстрела 8 июля в столице погибли 33 человека, из них пятеро детей. Также 121 человек пострадал, из них 10 детей. 11 человек спасены (подробнее).
- Охматдет. Умер ребенок, который во время российской атаки был в критическом состоянии в реанимации. В медицинском учреждении скончался мальчик, находившийся в реанимации во время российской ракетной атаки по детской больнице Охматдет 8 июля, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. После удара ребенка транспортировали в одну из киевских больниц (подробнее).
- Россияне расстреляли двух безоружных украинских военнопленных – генпрокурор. Российские захватчики убили двух сдавшихся в плен украинских военных в районе Работино на Запорожском направлении, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. Возбуждено уголовное производство по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – пожизненное заключение (подробнее).
- Ночью Россия убила ракетой двух мужчин под Одессой: цель – портовая инфраструктура. В ночь на 10 июля российские оккупационные войска атаковали ракетами портовую инфраструктуру Одесской области, погибли два человека, сообщил глава местной военной администрации Олег Кипер. Погибшие – охранник и водитель грузовика. Еще один человек, вахтенный матрос, получил ранение (подробнее).
- Теперь ТЦК могут печатать повестки, а не выписывать – Минобороны. Правительство приняло постановление об уменьшении бумажной нагрузки на территориальные центры комплектования и централизованной печати повесток. Теперь ТЦК может печатать, а не выписывать повестки, сообщило Министерство обороны (подробнее).
- Жеваго заочно арестовали по подозрению в подкупе главы Верховного суда. Высший антикоррупционный суд 10 июля заочно арестовал бизнесмена Константина Жеваго по подозрению в подкупе Всеволода Князева, который являлся главой Верховного суда. Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (подробнее).
- "Я собирался возвращаться, а теперь не знаю". Боголюбов впервые прокомментировал подозрение. Бизнесмен Геннадий Боголюбов не знает, вернется ли в Украину после того, как Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении в использовании чужого паспорта для выезда за границу (подробнее).
Читайте также главные тексты дня:
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
"Россия порезала шахты и завозит оккупантов семьями", – глава Луганской области Артем Лысогор
MAGA, Квинси, симпатики России. Что известно об экспертах, которые просят не брать Украину в НАТО
Ангел-хранитель в кармане. Как работают компактные детекторы дронов типа "Сахарок"
Пять интересных фактов об украинских диалектах
Умное кольцо, гибкие смартфоны и наушники с подсветкой – Samsung представила новые аксессуары
Меньше новых ЖК. Как дефицит строителей влияет на рынок недвижимости
Приват, Ощад и другие. Кто вошел в рейтинг самых прибыльных банков в 2024-м
"Корень женьшеня не улучшает эрекцию". Уролог разбирает TikTok-советы о мужском здоровье