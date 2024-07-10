Десять головних новин України та світу на 21:00 9 липня
- Україні вже передають винищувачі F-16 з Данії та Нідерландів – Блінкен. Данія та Нідерланди почали передавати Києву західні винищувачі F-16 – вони з'являться в українському небі вже цього літа, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час форуму НАТО. Він наголосив, що винищувачі літатимуть у небі вже цього літа, аби Україна могла "продовжувати ефективно захищати себе" (детальніше).
- Нідерланди виділяють 300 млн євро на боєприпаси для F-16, які передадуть Україні. Нідерланди виділяють додаткові 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які передадуть Україні, повідомило Міністерство оборони країни. Це додатково до 150 млн євро, які раніше були зарезервовані для цієї мети, зазначили в оборонному відомстві (детальніше).
- Patriot, NASAMS, SAMP-T та перехоплювачі. Союзники виділять допомогу Україні на $1 млрд. Західні союзники на саміті НАТО у Вашингтоні зобов'язались виділити великий пакет військової допомоги Україні на $1 млрд. У нього, зокрема, увійдуть системи протиповітряної оборони та "сотні додаткових перехоплювачів" впродовж наступного року (детальніше).
- У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи: загинули 33 людини, 121 – поранена. 10 липня рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у Києві, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Внаслідок ворожого обстрілу 8 липня в столиці загинуло 33 особи, з них п'ятеро дітей. Також 121 особа постраждала, з них 10 дітей. 11 осіб врятовано (детальніше).
- Охматдит. Померла дитина, яка під час російської атаки була у критичному стані в реанімації. У медичному закладі помер хлопчик, який був у реанімації під час російської ракетної атаки по дитячій лікарні Охматдит 8 липня, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Після удару дитину транспортували до однієї з київських лікарень (детальніше).
- Росіяни розстріляли двох беззбройних українських військовополонених – генпрокурор. Російські загарбники вбили двох українських військових, які здалися у полон, у районі Роботиного на Запорізькому напрямку, повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Розпочато кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – довічне ув'язнення (детальніше).
- Вночі Росія вбила ракетою двох чоловіків під Одесою: ціллю була портова інфраструктура. В ніч проти 10 липня російські окупаційні війська атакували ракетами портову інфраструктуру Одеської області, загинули двоє людей, повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олег Кіпер. Загиблі – охоронець та водій вантажівки. Ще один чоловік, вахтовий матрос, дістав поранення (детальніше).
- Тепер ТЦК можуть друкувати повістки, а не виписувати – Міноборони. Уряд ухвалив постанову щодо зменшення паперового навантаження на територіальні центри комплектування та централізованого друку повісток. Тепер ТЦК може друкувати, а не виписувати повістки, повідомило Міністерство оборони (детальніше).
- Жеваго заочно заарештували за підозрою в підкупі голови Верховного суду. Вищий антикорупційний суд 10 липня заочно заарештував бізнесмена Костянтина Жеваго за підозрою в підкупі Всеволода Князєва, який був головою Верховного суду. Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (детальніше).
- "Я збирався повертатися, а тепер не знаю". Боголюбов вперше прокоментував підозру. Бізнесмен Геннадій Боголюбов не знає, чи повернеться в Україну після того, як Державне бюро розслідувань повідомило йому про підозру в використанні чужого паспорта для виїзду за кордон (детальніше).
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