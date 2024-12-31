Девять главных новостей Украины и мира на 21:00 31 декабря

Новые назначения от Зеленского, морской дрон Magura впервые сбил вертолет РФ и другие новости за 31 декабря

Морской дрон MAGURA (Фото: ГУР)

1. Впервые в истории морской дрон Magura уничтожил ракетами вертолет РФ – видео боя. Воины Главного управления разведки Минобороны впервые в истории уничтожили вражескую воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5. Видео успешной работы обнародовала пресс-служба ГУР.

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2. Кабмин назначил новых руководителей в Налоговую и Госфинмониторинг. Кабинет Министров на заседании 31 декабря назначил новых руководителей в Государственную налоговую службу и Государственную службу финансового мониторинга Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

3. Рейнджеры ССО заняли деревню на Курщине, которую держали войска России и Северной Кореи. Бойцы Сил специальных операций заняли деревню в Курской области России. Оказалось, что вместе с российскими военными населенный пункт также держали войска Северной Кореи, сообщили в пресс-службе ССО.

4. Перед Новым годом Россия атаковала баллистикой, дронами, крылатыми и авиационными ракетами. С вечера 30 декабря и в ночь на 31 декабря Россия запустила по Украине баллистику, авиационные и крылатые ракеты, "шахеды" и дроны-имитаторы. Силы противовоздушной обороны сбили 16 беспилотников и шесть ракет, сообщили воздушные силы ВСУ.

5. Зеленский подписал закон о праве на отсрочку прошедших плен гражданским. Президент Владимир Зеленский подписал закон №12104, предусматривающий возможность предоставления отсрочки от мобилизации гражданским, освобожденным из российского плена. Об этом говорится в карточке документа.

6. Военные подтвердили попадание по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ. В ночь на 31 декабря украинские военные атаковали нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области. Эта база снабжала топливом российскую оккупационную армию, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

7. Зеленский сменил главу Киевской городской военной администрации. Президент Владимир Зеленский 31 декабря подписал указ №897/2024 об увольнении Сергея Попко с должности главы Киевской городской военной администрации.

8. Зеленский назначил начальника Департамента контрразведки СБУ. Президент Владимир Зеленский назначил начальником Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Андрея Тупикова. Указ №900/2024 опубликован на сайте главы государства.

9. Третий год как Россия принимала Киев "за три дня": новогоднее поздравление от Сырского. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский опубликовал предновогоднее поздравление, в котором подчеркнул: подходит к концу третий год, как российские оккупационные войска пытались "взять Киев за три дня".

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