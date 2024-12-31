Дев'ять головних новин України та світу на 21:00 31 грудня

Нові призначення від Зеленського, морський дрон Magura вперше збив гелікоптер РФ та інші новини за 31 грудня

Морський дрон MAGURA (Фото: ГУР)

1. Вперше в історії морський дрон Magura знищив ракетами гелікоптер РФ – відео бою. Воїни Головного управління розвідки Міноборони вперше в історії знищили ворожу повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5. Відео успішної роботи оприлюднила пресслужба ГУР.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

2. Кабмін призначив нових керівників у Податкову і Держфінмоніторинг. Кабінет міністрів на засіданні 31 грудня призначив нових керівників у Державну податкову службу та Державну службу фінансового моніторингу України. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

3. Рейнджери ССО зайняли село на Курщині, яке тримали війська Росії й Північної Кореї. Бійці Сил спеціальних операцій зайняли село у Курській області Росії. Виявилося, що разом із російськими військовими населений пункт тримали також війська Північної Кореї, повідомили у пресслужбі ССО.

4. Перед Новим роком Росія атакувала балістикою, дронами, крилатими й авіаційними ракетами. З вечора 30 грудня і в ніч проти 31 грудня Росія запустила по Україні балістику, авіаційні й крилаті ракети, "шахеди" і дрони-імітатори. Сили протиповітряної оборони збили 16 безпілотників і шість ракет, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

5. Зеленський підписав закон про право на відстрочку цивільним, які пройшли полон. Президент Володимир Зеленський підписав закон №12104, який передбачає можливість надання відстрочки від мобілізації цивільним, яких звільнили з російського полону. Про це йдеться у картці документа.

6. Військові підтвердили влучання по нафтобазі "Ярцевська" у Смоленській області РФ. У ніч проти 31 грудня українські військові атакували нафтобазу "Ярцевська" у Смоленській області. Ця база забезпечувала паливом російську окупаційну армію, повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України.

7. Зеленський змінив очільника Київської міської військової адміністрації. Президент Володимир Зеленський 31 грудня підписав указ №897/2024 про звільнення Сергія Попка з посади очільника Київської міської військової адміністрації.

8. Зеленський призначив начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Президент Володимир Зеленський призначив начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України Андрія Тупікова. Указ №900/2024 опубліковано на сайті глави держави.

9. Третій рік як Росія брала Київ "за три дні": новорічне привітання від Сирського. Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський опублікував передноворічне привітання, в якому наголосив: добігає кінця третій рік, як російські окупаційні війська намагалися "взяти Київ за три дні".

Читайте також

У поїзді, на вершині гори чи в печері: як нестандартно зустріти новий 2025 рік

Якщо гора не йде. Чому Valve не зробить продовження Half-Life і цим зайнялись гравці

Податки, звіти, умови Дія Сіті. Законодавчі зміни у фінансовій сфері в 2025 році