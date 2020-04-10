Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 апреля

1. УКРАИНА МОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ ПИКА ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. До введения карантина пик ожидался на 14 апреля, говорит главный санврач Виктор Ляшко. Математическое моделирование показывает, что пик не настанет, если карантин будет соблюдаться (подробнее).

2. БАНКИ ОТМЕНЯЮТ КОМИССИИ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТОЧЕК И СНИЖАЮТ ТАРИФЫ НА ПЕРЕВОДЫ. Некоторые банки освободили клиентов от ежемесячных комиссий за обслуживание карт и смягчили условия пользования кредитками (подробнее).

3. ЭКС-НАРДЕПУ ЧЕРНОВОЛ ГРОЗИТ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК. Утром в ее доме провели обыск сотрудники ГБР, нашли оружие. Татьяну Черновол подозревают в поджоге офиса Партии регионов в 2014 году, в результате которого погиб один человек. За нее заступился Аваков (подробнее).

4. РАЗУМКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 16 000 ПРАВОК В "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН". По словам спикера Верховной Рады, парламент не пойдет на то, чтобы рассматривать 16 000 поправок больше полугода (подробнее).

5. РАДА СОБЕРЕТСЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ. В повестку дня включен секвестр бюджета, но в нем отсутствует "антиколомойский" закон, к которому подали 16 000 поправок. Принятие этого закона – одно из условий для получения финансирования от МВФ (подробнее).

6. ТПП УКРАИНЫ ОЦЕНИЛА ПАКЕТ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА. По данным ТПП Украины, пакет господдержки всего бизнеса составляет около 9,3 млрд грн, бизнеса "карантинных" отраслей - менее 1 млрд. грн (подробнее).

7. В КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ МОГУТ ОГРАНИЧИТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЛЮДЕЙ. Киевская областная госадминистрация рекомендует органам местного самоуправления области ограничить передвижение людей в выходные дни и на Пасху (подробнее).

8. СПОТОВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ ПАДАЮТ. Спотовые цены на газ в Европе в середине недели переломили тенденцию осторожного роста на фоне начала закачки в хранилища и показали новый минимум (подробнее).

9. ДРОНЫ GOOGLE СТАЛИ ДОСТАВЛЯТЬ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ И ПРОДУКТОВ. Из-за коронавируса сервис доставки дронами Wing стал получать вдвое больше заказов (подробнее).

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